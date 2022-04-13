紅火蟻入侵幾乎全市淪陷 桃園2.5億防治預算挨批無效

桃園紅火蟻入侵嚴重，日前甚至有男子疑遭紅火蟻咬傷身亡，多位市議員今天批評農業局4年編列近2.5億防治預算卻毫無成效，甚至去年底剛啟用的1895乙未保台紀念公園也處處遍滿蟻丘。農業局回應，目前乙未保台公園由平鎮區公所維管，會請工務局及平鎮區公所派員加強巡查，其餘熱區也會定期施灑防治餌劑，防止紅火蟻擴散。

「帶小朋友去公園玩，結果地上都是紅火蟻！」議員黃敬平表示，1895乙未保台紀念公園去年11月啟用，但在市長剪綵前可以看到整片公園都是一個個的蟻丘，上面還插著小紅旗要民眾提防注意；雖然市長剪綵後小紅旗已經移除，但時不時還是能看見紅火蟻在地上爬，現在光是看到家長及小朋友在公園草皮上遊憩，令人捏把冷汗。

黃敬平表示，市府為了防治紅火蟻，年年編列4940萬元預算，4年來總共編列近2.5億元經費，但現在全市除了復興區，其他行政區幾乎都嚴重被紅火蟻入侵，防治效果差，宛如打水漂。

議員陳美梅、黃婉如說，桃園是紅火蟻重災區，日前一名30歲余姓男子在大園某工地上工時被紅火蟻咬傷後不久身亡，市府應該成立平台讓民眾即時通報，避免紅火蟻持續擴散。議員周玉琴指出，偏僻的池塘邊和軍方閒置營區，因管理人手不足藏匿成千上萬蟻丘，希望農業局要結合相關單位加強防治。

農業局農務科長林鍇亮表示，工務局去年已完成乙未保台紀念公園的紅火蟻防治工作，目前該公園由平鎮區公所維管，農業局會請工務局及平鎮區公所派員巡查，加強防治。