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紅火蟻入侵幾乎全市淪陷 桃園2.5億防治預算挨批無效

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員批評市府防治紅火蟻毫無成效，農業局回應，針對熱區都有定期施灑防治餌劑。圖／桃園市農業局提供
桃園市議員批評市府防治紅火蟻毫無成效，農業局回應，針對熱區都有定期施灑防治餌劑。圖／桃園市農業局提供

桃園紅火蟻入侵嚴重，日前甚至有男子疑遭紅火蟻咬傷身亡，多位市議員今天批評農業局4年編列近2.5億防治預算卻毫無成效，甚至去年底剛啟用的1895乙未保台紀念公園也處處遍滿蟻丘。農業局回應，目前乙未保台公園由平鎮區公所維管，會請工務局及平鎮區公所派員加強巡查，其餘熱區也會定期施灑防治餌劑，防止紅火蟻擴散。

「帶小朋友去公園玩，結果地上都是紅火蟻！」議員黃敬平表示，1895乙未保台紀念公園去年11月啟用，但在市長剪綵前可以看到整片公園都是一個個的蟻丘，上面還插著小紅旗要民眾提防注意；雖然市長剪綵後小紅旗已經移除，但時不時還是能看見紅火蟻在地上爬，現在光是看到家長及小朋友在公園草皮上遊憩，令人捏把冷汗。

黃敬平表示，市府為了防治紅火蟻，年年編列4940萬元預算，4年來總共編列近2.5億元經費，但現在全市除了復興區，其他行政區幾乎都嚴重被紅火蟻入侵，防治效果差，宛如打水漂。

議員陳美梅、黃婉如說，桃園是紅火蟻重災區，日前一名30歲余姓男子在大園某工地上工時被紅火蟻咬傷後不久身亡，市府應該成立平台讓民眾即時通報，避免紅火蟻持續擴散。議員周玉琴指出，偏僻的池塘邊和軍方閒置營區，因管理人手不足藏匿成千上萬蟻丘，希望農業局要結合相關單位加強防治。

農業局農務科長林鍇亮表示，工務局去年已完成乙未保台紀念公園的紅火蟻防治工作，目前該公園由平鎮區公所維管，農業局會請工務局及平鎮區公所派員巡查，加強防治。

林鍇亮指出，針對紅火蟻出沒熱點，各區公所每年都會定期施灑2次防治餌劑，第一次在4至6月，第2次為9至11月，今年全市防治面積合計約3萬6000至3萬9000公頃，目前全市紅火蟻發生率為21.2%，較前年減少1.2%，顯示紅火蟻發生密度已逐年降低。

桃園市議員批評市府防治紅火蟻毫無成效，農業局回應，針對熱區都有定期施灑防治餌劑。圖／桃園市農業局提供
桃園市議員批評市府防治紅火蟻毫無成效，農業局回應，針對熱區都有定期施灑防治餌劑。圖／桃園市農業局提供

紅火蟻 桃園

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