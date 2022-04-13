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美福倉儲廢棄物清不完 環保局開罰100萬
桃市府限期美福倉儲昨天清完腐肉等事業廢棄物，確定無法達成。市府環保局今表示，美福倉儲6樓廢棄物還有約3500噸仍未清理完畢，由於未改善完成，將依違反廢清法第36條開罰100萬元，並限期2週內要清理完畢。
美福倉儲3月10日大火造成空汙和廢棄物惡臭等環境問題，市長鄭文燦先前限業者4月12日前清理完畢，但因清理工作難度高，現場仍遺留大量廢棄物，惡臭也不斷。環保局長呂理德上午表示，若美福未清理完畢，可依廢棄物清理法開罰6000元至300萬元罰款，實際金額將視廠商配合程度、清運積極度評估。
環保局今天下午前往複查，現場倉儲4樓約2500噸腐臭廢棄物雖已清空，但6樓還有約3500噸廢棄物還沒清理完畢，因此依照違反廢清法第36條規定開罰100萬元，並限期二週內、28日前要完成清理。
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