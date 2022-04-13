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竹北豆子埔溪疑遭放生蛇類 縣府加強巡查：查獲嚴懲

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友，縣府農業處森保科表示，縣府已請野生動物救傷隊前往現地沿線巡視，後續也將加強派員巡查。圖／新竹縣政府提供
今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友，縣府農業處森保科表示，縣府已請野生動物救傷隊前往現地沿線巡視，後續也將加強派員巡查。圖／新竹縣政府提供

今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友，怒批任意放生是「造孽」、「假慈悲」、「害人害已」。縣府農業處得知消息也驚訝，表示第一次聽聞有人在豆子埔溪放生蛇類，不過民眾未附相關照片、影片證據，已派人赴現場巡查並加強宣導，未經核准釋放經飼養的野生動物最高可罰25萬元，導致破壞生態更可重罰250萬元。

鄭姓民眾今早在臉書社團「新竹爆料公社」po文，提問「放生毒蛇有法可以管嗎？」，並指出「剛剛在豆子埔溪看到有和尚在放生一整袋的蛇」，隨即引起熱議。由於民眾指出，放生地點疑似在新竹捐血中心附近，其他網友擔憂不已，表示旁邊有籃球場、對面有公園，超多小孩和夜間運動的人，就怕被蛇攻擊，還有網友氣憤回應「為了不把蛇放在自己家裡」、「應該要放在他家養，這才叫慈悲」。

縣府農業處森林暨自然保育科首次聽聞民眾在豆子埔溪放生蛇類也感到驚訝，強調未經主管機關許可，任意野放生物是違法的，若因不清楚動物的種類、棲地環境等，任意棄養或放生，可能會造成動物死亡，影響當地的生態平衡、危害生態系，更會帶來難以彌補的破壞。

森保科表示，依據《野生動物保育法》第32條規定，野生動物經飼養者，非經主管機關同意，不得釋放，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰；致有破壞生態系之虞者，處50萬元以上250萬元以下罰鍰。縣府已請野生動物救傷隊前往現地了解，並於縣府網站宣導民眾切勿違法，加強派員巡查。

森保科提醒，民眾發現疑似不當放生情事，可以立即拍照或錄影存證，並通報農業處或新竹縣家畜疾病防治所處理，以維護生態環境。

今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友。圖／取自新竹爆料公社
今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友。圖／取自新竹爆料公社

放生 新竹

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