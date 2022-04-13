快訊

黃國倫困上海「1天吃1餐」 國台辦說話了

台南多家美食小吃店中鏢 基隆+56遍布多個夜市、連鎖餐飲店

平鎮義民廟隔26年再辦五朝圓醮 鄭文燦：保佑度過疫情

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左三）祭拜義民爺和醮務局揭牌，啟動年底五朝圓醮活動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）祭拜義民爺和醮務局揭牌，啟動年底五朝圓醮活動。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區褒忠祠義民廟至今有231年歷史，事隔26年後，今年12月將舉辦慶成祈安五朝圓醮活動，市長鄭文燦今天主持醮務局揭牌儀式、宣布，廟方預定12月14日再度舉辦慶成祈安五朝圓醮，希望義民爺保佑台灣遠離疫情、平安度過疫情，早日恢復正常生活。

清代乾隆1786年間發生林爽文事件，義民軍協助平亂，乾隆賜新埔枋寮義民「褒忠」，建立新埔義民朝，中壢平鎮地區也有義民軍，1792年地方仕紳捐地興建平鎮褒忠祠義民廟至今。

鄭文燦率褒忠祠義民廟主委范振修及民代、地方人士焚香祭拜，主持慶成祈安五朝圓醮醮務局揭牌，范振修頒發聘書聘請鄭文燦擔任義民廟五朝圓醮醮務局榮譽主委，鄭表示，褒忠祠是義民與客家精神的代表，200多年來香火不斷，忠義千秋義民祭、圓醮也是地方盛典。

他表示，26年前，廟方與仁宮合辦慶成祈安五朝福醮活動後，今年再度舉辦五朝圓醮典禮，依道教科儀，預定12月14日至18日舉辦，將以更盛大儀式舉辦，醮務局成立是一個開端，後續建醮與圓醮儀式，市政府及客家局、區公所、各里均參與，希望義民爺保佑今年平安度過疫情、民生、經濟生活回歸正常。

桃園市長鄭文燦（左三）祭拜義民爺和醮務局揭牌，啟動年底五朝圓醮活動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（左三）祭拜義民爺和醮務局揭牌，啟動年底五朝圓醮活動。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）接受平鎮褒忠祠義民爺主委范振修（左）聘為年底五朝圓醮榮譽主委。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）接受平鎮褒忠祠義民爺主委范振修（左）聘為年底五朝圓醮榮譽主委。記者曾增勳／攝影

疫情 鄭文燦 桃園

延伸閱讀

放寬停課標準 陳學聖：綠錯亂防疫邏輯恐加重校園確診

美福倉儲清廢棄物逾期 市府再罰 地方成立自救會猛轟

中央供20萬快篩劑 鄭文燦：學校優先類普篩

宏達電加入桃園數位隊 描繪元宇宙藍圖

相關新聞

桃竹苗首家！「全球最美書店」蔦屋書店15日起試營運

擁有「全球最美書店」之稱的日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）進駐新竹市大魯閣湳雅廣場B1，為非六都首家書...

美福倉儲廢棄物清不完 環保局開罰100萬

桃市府限期美福倉儲昨天清完腐肉等事業廢棄物，確定無法達成。市府環保局今表示，美福倉儲6樓廢棄物還有約3500噸仍未清理完...

竹北豆子埔溪疑遭放生蛇類 縣府加強巡查：查獲嚴懲

今日上午有民眾在網路社團爆料，稱目睹有和尚在新竹縣竹北市豆子埔溪畔放生一整袋蛇，嚇壞不少網友，怒批任意放生是「造孽」、「...

防疫優先 湖口王爺壟運動公園溜冰場暫停開放一周

新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園3月底熱鬧舉辦落成啟用典禮，不料才半個月風雨球場就傳出因使用頻繁，球場舖面出現損壞，將於4月1...

美福倉儲清廢棄物逾期 市府再罰 地方成立自救會猛轟

鄭文燦今天在市政會議表示，美福倉儲廢棄物清除計畫書的期限到12日，雖然業者申請展延，不過還是要以逾期處理罰款，由環保局衡...

以人為本！國華路人行道將淨空1.5公尺 輪椅族通行無礙

苗栗市公所3000多萬元淨空國華路人行道1.5公尺，友善輪椅族也可以通行無礙，動工前先護樹，146棵行道樹最近斷根移植，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。