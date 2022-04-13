平鎮義民廟隔26年再辦五朝圓醮 鄭文燦：保佑度過疫情

桃園市平鎮區褒忠祠義民廟至今有231年歷史，事隔26年後，今年12月將舉辦慶成祈安五朝圓醮活動，市長鄭文燦今天主持醮務局揭牌儀式、宣布，廟方預定12月14日再度舉辦慶成祈安五朝圓醮，希望義民爺保佑台灣遠離疫情、平安度過疫情，早日恢復正常生活。

清代乾隆1786年間發生林爽文事件，義民軍協助平亂，乾隆賜新埔枋寮義民「褒忠」，建立新埔義民朝，中壢平鎮地區也有義民軍，1792年地方仕紳捐地興建平鎮褒忠祠義民廟至今。

鄭文燦率褒忠祠義民廟主委范振修及民代、地方人士焚香祭拜，主持慶成祈安五朝圓醮醮務局揭牌，范振修頒發聘書聘請鄭文燦擔任義民廟五朝圓醮醮務局榮譽主委，鄭表示，褒忠祠是義民與客家精神的代表，200多年來香火不斷，忠義千秋義民祭、圓醮也是地方盛典。