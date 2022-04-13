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防疫優先 湖口王爺壟運動公園溜冰場暫停開放一周

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
湖口王爺壟運動公園風雨球場，將自4月18日起一連五天封閉北側2座籃球場進行舖面改善工程。記者巫靜婷／攝影
湖口王爺壟運動公園風雨球場，將自4月18日起一連五天封閉北側2座籃球場進行舖面改善工程。記者巫靜婷／攝影

新竹縣湖口鄉王爺壟運動公園3月底熱鬧舉辦落成啟用典禮，不料才半個月風雨球場就傳出因使用頻繁，球場舖面出現損壞，將於4月18日至22日封閉北側2座籃球場，進行舖面改善工程，另外，為了防疫，運動公園內的直排輪溜冰場自12日起暫停使用一周。

斥資1.88億元打造的王爺壟運動公所，是湖口鄉首座大型運動公園，歷經4年籌畫、3年興建，又經過疫情嚴峻期間作為大型疫苗接種站，好不容易於上月底正式宣布開放民眾使用，卻因使用頻繁，有民眾指出，不僅籃網破光光，公所也表示，球場塗料有諸多破損之處仍待修補。

湖口鄉公所公用事業管理所表示，王爺壟運動公園先前作為疫苗快打站時，球場地面有部分損壞，此次復舊工程將針對舖面損壞之處做修補，預計4月18日開工，5天的施工期間將封閉北側2座籃球場，另針對民眾反映籃網破損，也已經全數更換，共有8座籃框都換上新籃網。

民眾也反映運動場內直排輪溜冰場看得到卻用不到，不僅開放時間不明，甚至曾發生有競速團體人員守門不讓民眾入內使用情形。

公所澄清「絕無圖利特定團體」，直排輪溜冰場開放時間，平日為下午5時至晚上9時、假日則為早上9時至晚上9時，開放時間內所有鄉親都能使用，不過考量安全，公所有委託管理人員幫忙指引，避免使用者相撞受傷，若無值班教練在場，公所也不敢輕易開放，至於開放時間若鄉親有使用需求，公所也能討論調整。

但受到本土疫情連環爆影響，湖口鄉也有國小學生確診，公所也指出，因直排輪溜冰場多為國小生使用，避免各校學童使用場地交叉感染，宣布場地暫停使用一周至4月19日，後續也將視疫情滾動式調整。

湖口王爺壟運動公園內的直排輪溜冰場，考量防疫自12日起暫停使用一周。記者巫靜婷／攝影
湖口王爺壟運動公園內的直排輪溜冰場，考量防疫自12日起暫停使用一周。記者巫靜婷／攝影

疫情 疫苗

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