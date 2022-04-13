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桃竹苗首家！「全球最美書店」蔦屋書店15日起試營運

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供
日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供

擁有「全球最美書店」之稱的日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）進駐新竹市大魯閣湳雅廣場B1，為非六都首家書店據點，更是桃竹苗首店，全店435坪、打造360度環景書牆，為全台首間挑空店鋪設計型態，15日起試營運。市長林智堅今日搶先「開箱」新竹蔦屋書店，他期盼藉由蔦屋書店的進駐，打開大新竹市民國際視野與提升美感，並帶來全新生活休憩體驗。

林智堅今在台灣蔦屋公司總經理橋本龍之介、大魯閣湳雅廣場總經理徐永昌、大魯閣蔦屋新竹湳雅店長邱鳳珍帶領下，搶先開箱蔦屋書店，參觀禮品區、WIRED CHAYA茶屋及親子友善閱讀區，才走進門就被挑高兩層樓高的環景書牆吸引住目光，對空間配置及室內通透明亮採光所打造出藝文氣息讚譽有加。

林智堅表示，日本蔦屋集團及大魯閣湳雅廣場看準新竹市擁有獨特「三高一低」城市DNA，所得高、學歷高、出生率高，以及全台平均年齡最低，店內除精選大量設計、建築、生活美學、時尚雜誌、外文圖書等，還能零距離鑑賞日本職人工藝之美，並結合新竹之光玻璃工藝，開幕後將成為全家人樂在其中的共享空間。

大魯閣蔦屋新竹湳雅店長邱鳳珍指出，新竹蔦屋書店為全球唯一14公尺挑空設計，搭配360度絕美環景書牆，以幾何線條結構呈現出向上延伸穿透感，帶來視覺性衝擊，並保留原本室內籃球場階梯看台觀眾席，改造為開放式木製的閱讀空間，擁有全店最佳視角。

開幕期間聯名跨世代人氣角色三麗鷗Sanrio，結合親子閱讀空間，提供孩童全新閱讀風景，更增添可愛趣味感；而WIRED CHAYA茶屋也特別推出全球首座外帶咖啡吧檯及開發新竹湳雅店獨家菜單。

蔦屋公司總經理橋本龍之介說明，蔦屋書店自2017年跨海來台展店，新竹湳雅店為第7家分店、全台第2大規模，藏書逾3萬冊，除收藏大量中、外文書籍及獨家販售的日式商品外，蔦屋自有餐飲品牌「WIRED CHAYA茶屋」也進駐，提供複合式多元服務，打造全新聚會場所。

日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供
日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供
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日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供
日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供
日本蔦屋書店進駐新竹大魯閣湳雅廣場，市長林智堅今天搶先參觀。圖／新竹市政府提供

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