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美福倉儲清廢棄物逾期 市府再罰 地方成立自救會猛轟

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
美福大火過後到現在廢棄物還沒清完酸臭味持續擴散。記者鄭國樑／攝影
美福大火過後到現在廢棄物還沒清完酸臭味持續擴散。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦今天在市政會議表示，美福倉儲廢棄物清除計畫書的期限到12日，雖然業者申請展延，不過還是要以逾期處理罰款，由環保局衡量要罰多少，並繼續監督要求在最短時間內清理完畢。

鄭文燦說，目前業者也準備封閉燒毀暴露的外牆，減少臭味，市政府先前已經協調掩埋廠、焚化爐提供最大的接受量，業者必須要求清運公司提高清運量。

美福倉儲今天也要前往蘆竹區公所提出「敦親睦鄰」計畫，工作表示業者提出的計畫不可能照單全收，還要加入市政府、地方團體意見。

地方自救團體「美福火災紀錄」連日收集各方的意見，包括環保團體、法律專家和在地人的心聲，上午在粉團宣布正式成立自救會，並提出4點要求：

1.美福向所有受災戶正式道歉，2.明確的清運期限以及改善期限，市府在限期改善日期後按次處罰，3.美福對受災戶以「精神慰撫金」名義，進行「家戶現金賠償」，4.市府、各級民代，針對「公害防治政策」專案研討、修法、補破網。

「美福火災紀錄」強烈不滿業者以敦親睦鄰為理由，有規避法律公害賠償之嫌，同時引用市議員牛煦庭在議會質詢鄭文燦市長的內容，指出如果比照菸害防制法，美福大火受害的蘆竹、龜山17個里合計7萬1300多人，以當日質詢時火災公害持續21天計算，每人5萬元的賠償，美福要付出35億多元的代價。

自救團體也引用高雄氣爆事件，當時的市長陳菊（現任監察院長），到現在還很驕傲為高雄市民代位求償，反觀桃園市政府卻沒有積極的作為，讓民眾整天籠罩在空污、廢棄物污染的環境，無視民眾健康問題。

鄭文燦 火災 廢棄物

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