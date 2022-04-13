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以人為本！國華路人行道將淨空1.5公尺 輪椅族通行無礙

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所人本出發，將淨空國華路人行道1.5公尺，預先斷根路樹。記者范榮達／攝影
苗栗市公所人本出發，將淨空國華路人行道1.5公尺，預先斷根路樹。記者范榮達／攝影

苗栗市公所3000多萬元淨空國華路人行道1.5公尺，友善輪椅族也可以通行無礙，動工前先護樹，146棵行道樹最近斷根移植，今年11月人行道完工後再種回連續綠帶無縫接軌。

頭份市中央路以人本出發，苗栗縣政府辦理「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」，去年3月完工後大受好評，苗栗市公所跟進人本，爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，營建署補助2800萬元，市公所配合392萬元，優先辦理國華路從為公路到橫車路3.3公里人行道改善工程。

市長邱鎮軍說，國華路興闢約30年，人行道設計寬度1.5公尺，但樟樹行道樹、電信箱等設施都在人行道擋路，樟樹單一植穴有些竄根隆起，破壞鋪面高低不平，市公所發現不友善行人，尤其是高齡社會，人本需求更迫切，將施工行道樹、電信箱等退出人行道。

市公所指出，國華路的路幅寬不如中央路，規畫人行道淨空1.5公尺，打造無障礙空間，方便輪椅通行，此外，另有2公尺寬的公共設施、連續綠帶，及避車道空間，工程預計今年5月動工，工期約半年。

市公所評估，工期會在炎熱的夏天，且斷根移植要3個月的時間，最近辦理國華路人行道上146棵樟樹修剪枝葉及斷根，將先安置到市公所垃圾場，完工後將移植回國華路新設的連續綠帶，保護老樹也不必額外新種樹。

苗栗市公所人本出發，將淨空國華路人行道1.5公尺，預先斷根路樹。記者范榮達／攝影
苗栗市公所人本出發，將淨空國華路人行道1.5公尺，預先斷根路樹。記者范榮達／攝影

人行道 行道樹 護樹

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