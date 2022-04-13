竹北之美寫生比賽開始報名 前150名完賽加碼送繪畫套組

新竹縣竹北市公所將於4月30日於竹北市文化公園舉辦「2022竹北之美寫生比賽」，即日起至4月15日受理個人及團體網路報名，公所指出，活動限就讀竹北市國中小學或設籍竹北的國中小學生參加，國小組第一名能獲得1500元、國中組2000元獎金和獎狀，邀請孩子們一同畫出竹北之美。

2022竹北之美寫生比賽將在4月30日上午9時至下午4時在文化公園舉行，今年以「夢想生活．幸福城市」為主題，公所表示希望透過繪畫活動讓孩子們走出戶外、感受生活藝術與培養美學感知，用畫筆盡情揮灑，畫出竹北文化之美，展現幸福宜居城市。

公所文觀課表示，比賽分為國小低年級、中年級、高年級及國中組共4組，鼓勵親子走出戶外享受自然美景，觀察探索竹北市便利的生活圈，即日起至4月15日傍晚5時止，受理網路報名，網路報名前150名參賽者完成比賽後，可獲得繪畫套裝組1份。

公所表示，今年也為學齡前的孩童們設計了6款的著色體驗線稿，提供居住在竹北市未達寫生比賽年齡的孩子們可以自由地參著色畫活動，一同走出戶外享受陽光與美景，活動當天至現場繳交作品還能換取紀念品。