竹市議員擬參選人捐口罩 因這原因也跨區捐到竹縣國小

有意參選新竹市東區議員的清大兼任助理教授何志勇近期攜手萬泰企業，捐贈口罩到多個機關與學校，今天更跨區到新竹縣竹東鎮大同國小捐贈，累計捐贈1萬4千片口罩。他說，防疫不分區，考量竹東大同國小不少家長來自竹科，竹東已和新竹市區為共同生活圈，「竹竹是否合併議題多從政治考量，但民生議題才是民眾最關切的」。

何志勇和大同國小校長羅賜欽會談有感，近年竹科地區房價高漲，許多年輕就業人口遷居竹東，也讓新竹縣竹東鎮和新竹市區也成為密不可分的共同生活圈，他希望從媒合民間企業投入公益、捐贈防疫物資開始，呼籲政府更重視城鄉差距，改善新竹周邊郊區的公共建設與教育資源，促進縣市共榮。

何志勇和萬泰科技公司攜手ACT銀銅鈦抗菌口罩，累計已經捐出1萬4千片，將持續安排到幼兒園與醫療院所捐贈，主要也是考量12歲以下孩童無法接種疫苗，屬於防疫弱勢，希望透過捐贈口罩給孩子有更好的保護力，在學校安心學習。

萬泰科技董事長室特助張程閔說，在國內疫情延燒之際，萬泰科技投入公益、捐贈有抗菌抗病毒專利的透氣ACT口罩，對於守護未能夠接種疫苗的學童健康別具意義。今天也捐給新竹市東區私立聖家幼兒園，希望進一步防範校園再次發生群聚感染。