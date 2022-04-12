「打開新竹」空間招募開跑 台灣小吃教主舒國治助陣

「OPEN HOUSE HSINCHU·打開新竹」今年敲定在11月5日與6日登場，「打開新竹」創辦人鄭宏輝於今天宣布「2022打開新竹」空間招募活動開跑，還邀來有台灣小吃教主之稱的舒國治參與揭開活動序幕，希望能有更多秘境空間響應開放，讓大家一窺新竹更多元面貌。

國際建築盛會「OPEN HOUSE打開房子」以限時48小時、免費打開城市中的建築，讓常民走入空間與城市交流對話而聞名；新竹在2021年獲得OPEN HOUSE WORLDWIDE英國倫敦官方授權，成為全球第47座、亞洲第5座舉辦OPEN HOUSE建築體驗行動的城市，首度串聯67+開放點，開啟民眾與城市的交流對話。

鄭宏輝說，打開新竹以「為世界打開一座科技與人文薈萃的城市」為主軸，展開為期3年的OPEN HOUSE計畫，邁入第2年的打開新竹，除了要打開更多具有特色的在地空間場域之外，也邀請到美食作家舒國治老師從在地小吃、人文和旅遊探索的視角，運用影像與實體講座導讀新竹，以「舒式新竹」企畫揭開2022打開新竹的活動序幕。

鄭宏輝說，為了反轉新竹「美食沙漠」的形象，自己化身百萬人氣美食部落客，成功行銷新竹、吸引更多人來新竹外，相信在台灣小吃教主舒國治老師的生動筆觸下描繪的新竹，更能結合新竹科技城市與百年古城風貌，展現新竹市最經典的道地風情。

「OPEN HOUSE HSINCHU·打開新竹」建築開放活動將於11月5日至6日周末2天限時免費開放，預計將打開數十個新竹的秘境空間，打開新竹團隊即日起開放空間招募報名，招募及更多打開新竹活動資訊，詳情可上「打開新竹」臉書粉絲專頁查詢。