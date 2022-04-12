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苗栗通霄鎮又要換代理鎮長 公所5年多來7度「易主」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄鎮代理鎮長15日將由消防局長退職的徐新淵接任，將是鎮公所5年多年第7度「易主」。聯合報系資料照片
通霄鎮代理鎮長15日將由消防局長退職的徐新淵接任，將是鎮公所5年多年第7度「易主」。聯合報系資料照片

苗栗縣通霄鎮一連兩屆民選鎮長都因涉案無法做滿任期，5年多來已接連更替數名代理鎮長，現任陳永賢在代理7個月後也即將「功成身退」，4月15日起將由當天退職的消防局長徐新淵接任代理鎮長，5年多來通霄鎮長民選加代理將創下更迭7次的紀錄，引起地方議論。

縣府今天發布消防局人事命令，局長徐新淵自4月15日退職，所遺職缺由副局長匡夢麟升任，同日生效。民政處也證實，徐新淵退職當天將回鄉接任通霄代理鎮長。

本屆民選通霄鎮長陳漢志去年9月間因涉及太陽能光電收取回扣案，遭法院裁定羈押且被縣府依法停職，指派機要秘書陳永賢代理，今年2月下旬陳漢志獲交保後向縣府提辭呈，但因程序必須由他先申請復職後，縣府才能接受辭職，期間陳永賢等於「兩度」代理鎮長。

現任縣議員徐永煌在5年多前通霄鎮長第2任期間也因涉貪案遭停職到任期結束，縣府先後指派鎮公所主秘呂廷泓、縣府簡任秘書潘志明代理鎮長，本屆民選鎮長陳漢志上任後，不料也因案歷經停職、復職又辭職程序，15日代理鎮長將由徐新淵取代陳永賢，創下7度更替的紀錄。

徐新淵2013年從消防局長退休，縣長徐耀昌上任後，2015年初又以政務任用請他回任局長，這次退職後將回鄉代理地方首長，他強調對家鄉有一定程度了解，未來8個多月任期主要是看守性質，要協助鎮公所把年底選舉辦好，也會盡能力為鄉親服務。

通霄鎮代理鎮長15日將由消防局長退職的徐新淵接任，將是鎮公所5年多年第7度「易主」。聯合報系資料照片
通霄鎮代理鎮長15日將由消防局長退職的徐新淵接任，將是鎮公所5年多年第7度「易主」。聯合報系資料照片

徐耀昌 苗栗縣

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