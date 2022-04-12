新竹輕軌紅線路線曝光 台鐵六家線可能被輕軌取代

新竹輕軌計畫進度備受關注，新竹市議會今天排定專案報告，多名議員輪番發言，一方面擔心未來輕軌路線與設站選址、計畫自償性財源等問題，也擔憂採高架化衝擊景觀與安寧，興建期更將陷入交通黑暗期等。交通處長倪茂榮逐一說明、釋疑，並強調輕軌建設不只是軌道建設，更是城市發展契機，有信心向中央爭取讓案子往前走。

竹市欠缺可靠的大眾運輸系統，地方爭取輕軌多年，行政院2017年核定前瞻基礎建設計畫-新竹環線輕軌計畫。目前進入可行性研究報告階段，整體路網包含紅線、藍線、綠線與橘線，優先推動的紅線經評估將從新竹車站出發途經新莊車站再轉六家車站。

倪茂榮今在專案報告時說明，先期路網系統建議走高架，擁有專用路線、占用空間小，結構量體輕量化且將採無人駕駛系統等優點，先期路線紅線全長14公里，沿線設15個高架站，將服務新竹舊市區、竹科園區、光復商圈、新莊車站與高鐵特定區等。

攸關新竹發展的輕軌計畫可行性研究報告，修正後預計6月再送交通部，多名民代都在議會提出質疑與建言，尤其台鐵六家線與輕軌路線該如何競合？擔心改成輕軌反而搭車時間拉長？再來交通繁忙的慈雲路也沒有站點，恐不符竹科交通需求，經費龐大恐變財務黑洞。

由於輕軌建設期至少好幾年，民代直言民眾最直接的是將面臨交通黑暗期，市府要有更完善解決方案、到地方辦說明會，也關注先導公車何時上路？應有效解決園區通勤路段車潮，別讓輕軌淪為建設而建設。

倪茂榮說，市府跟交通部鐵道局、縣府等討論初步訂有2大方案，一為台鐵新莊車站至六家站轉為輕軌，二為輕軌到新莊站後轉乘台鐵六家線；因台鐵現有班次半小時一班，前者以輕軌取代後，旅行時間其實差異不大，後者則有需要轉乘的缺點，2方案都待審議評估，會朝成本最經濟方式處理。

至於相關站點與園區內路線，倪茂榮也說明，關埔地區未設站主要是慈雲路道路已近乎滿載，若建設輕軌恐造成衝擊，未來可透過轉乘協助，園區部分也會與科管局緊密聯繫，由於六都都有軌道建設經驗，市府會參考整合景觀、噪音振動等問題。

新竹輕軌先期路線財務效益試算總工程經費458億元，市府交通處強調，106億元用地費、350億元為建設經費，按比例與縣市分別負擔，其中新竹市負擔186.55億元，市府將積極透過土地開發效益挹注。