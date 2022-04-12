桃園數位隊今成立 引領產業升級轉型

桃園為工業重鎮，擁有完整價值鏈分工的產業聚落，更是全球電子製造、光電顯示及半導體產業，桃園市長鄭文燦今出席桃園數位隊成軍暨國際論壇表示，市府邀集產業龍頭共組「桃園數位隊」於今天結盟，以掌握產業升級新脈動、創新關鍵技術解鎖、引領智慧城市再升級等三大主軸讓台灣的數位國家隊、數位城市隊可以逐一成立。

鄭文燦今表示，立法院於去年底三讀通過《數位發展部組織法》，而桃園不斷投入研發將產業轉型，而投資方面有爆炸性成長，經濟部「投資台灣三大方案」核准1兆6700億相關計畫中，超過3000億投資金額落腳桃園；近2年桃園結合中央資源與能量，積極推動5G落地應用示範計畫，落實24項計畫成果，「亞洲．矽谷」計畫所在地青埔，未來也將打造為5G開放網路場域實驗區，未來非常值得期待。

鄭文燦指出，受到疫情及氣候變遷等影響，世界各國出現供應鏈重組的趨勢，台灣雖然面臨能源轉型、低碳轉型及數位轉型等挑戰，但同時也將是帶領台灣新一波長足發展的機會與商機。

美國在臺協會處長孫曉雅表示，台灣歷經新冠疫情、全球供應鏈重組、國際貿易動盪下，仍在困境中展現韌性與強大競爭力，期許桃園數位隊，能在策略布局、創新技術等議題，持續助攻產業。