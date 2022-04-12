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桃園土地廟占用公園地 市議員請命保存地方有雜音

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區平南民俗文化公園的福星宮土地廟占用公有地面臨拆除，市議員請命保留，地方意見不一。記者曾增勳／攝影
平鎮區平南民俗文化公園的福星宮土地廟占用公有地面臨拆除，市議員請命保留，地方意見不一。記者曾增勳／攝影

桃園市政府進行平鎮區平南民俗文化公園整建工程，公園內的福星宮土地廟長期占用公有地，市府政決定本月下旬拆除，市議員黃敬平出面請命保留該廟主體，平鎮區長陳慶仁今天下午表示，福星宮土地廟占用市政府土地至今，市府公告預定本月24日起拆除，如今民代請命，是否拆除或保存，將提報市府研議。

平鎮區平南里福星宮土地廟早年為「石頭公」，為地方百姓信仰拜拜，黃敬平表示，因為平南民俗文化公園整建優化，一旁福星宮土地廟面臨拆除，基於民俗人情，他希望保留土地廟主體，與公園共存，他也透過市議長邱奕勝向市府爭取保存該廟主體，讓信眾繼續參拜。

平鎮區公所指出，福星宮土地廟用地由市政府自1990年取得所有權，該土地廟於1996年興建至今，長期占用市政府公有土地，市府亦未曾收取租金，因為進行平南民俗公園體整建，該土地廟納入公園設施規畫用地，市府建管處上月底公告預定本月24日起拆除該廟。

針對福星宮土地廟面臨拆除命運，黃敬平出面大聲疾呼保留該廟主體，地方里民支持、反對意見都有，區公所訪談發現，有的里民認為，該廟主事者背景爭議很大，更曾有報紙媒體報導主事者涉案刑案及不明人士進出該廟，里民不敢參拜，大家支持市府拆除；有的里民則認為，保留土地廟主體，可方便里民參拜。

陳慶仁表示，福星宮土地廟占用公有地是事實，區公所亦未曾收取租金，如今公園整體優化整建，包括公園設施、樹木均移除重新規畫，該廟拆除在即，市議員請命保留，最後是否拆除或保存，將提報市府研議決定。

桃園

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