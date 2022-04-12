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連鎖效應…本土疫情激增 帶狀疱疹病毒疫苗打氣銳減

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣診所協會榮譽理事長麥建方指出，水痘病毒進入人體後會潛藏在神經根，當民眾年紀大，免疫系統開始下降後，病毒就會跑出來成為帶狀疱疹。記者巫靜婷／攝影
新竹縣診所協會榮譽理事長麥建方指出，水痘病毒進入人體後會潛藏在神經根，當民眾年紀大，免疫系統開始下降後，病毒就會跑出來成為帶狀疱疹。記者巫靜婷／攝影

新竹縣竹北市公所率全國之先，去年起補助65歲至79歲市民施打帶狀疱疹病毒疫苗，為擴大社福對象，今年再下修年齡至60歲，約1.2萬人符合資格，但近來新冠肺炎疫情升溫，也影響長者打帶狀疱疹疫苗的意願，截至今日僅百餘人申請補助，公所加強宣導盼催出打氣，讓長者不再受「皮蛇」纏身之苦。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，醫師指出，水痘病毒進入人體後會潛藏在神經根，當民眾年紀大、約莫50歲以上，免疫系統開始下降後，病毒就會跑出來成為帶狀疱疹，疼痛感嚴重時甚至比婦女生產還要痛，因為疼痛，長者不願活動導致肌肉萎縮，進而產生憂鬱，而有些人就算疱疹好了，疼痛感仍會持續數年。

自費接種帶狀皰疹病毒疫苗，每劑4800元，竹北市公所為市民健康並提升長者保護力，編列約2400餘萬元預算，自2021年起率先補助65歲至79歲市民施打帶狀疱疹病毒疫苗，設籍竹北市滿一年接種疫苗者每人補助2000元、低收入戶全額補助4800元獲得好評，今年1月1日起再下修年齡至60歲，多了約5000人符合資格，讓更多市民享有這個福利。

公所原本預期會有更多民眾施打，未料碰上新冠肺炎疫情升溫，民眾打了數劑新冠肺炎疫苗，對短時間內再打其他疫苗感到卻步，截至目前申請補助人數僅175人。不過醫師表示，理論上新冠肺炎疫苗與帶狀疱疹疫苗毋需間隔，若擔心互相干擾或萬一不適，卻無法釐清哪支疫苗的副作用，間隔2周再打就行。

新竹縣診所協會榮譽理事長麥建方指出，帶狀疱疹疫苗施打後，可降低5成以上帶狀疱疹發生率，以及降低7成以上帶狀疱疹後神經痛的發生率，對老人失能預防有很好效果，憑醫療院所收據於6個月內到公所社會課就能申請補助。

公所社會課進一步說明，符合資格者備妥今年1月1日起，竹北市轄內合格醫療院所開立的收據正本、詳細記事戶口名簿或三個月內戶籍謄本、申請人及受委託人身分證、印章，即可申請補助，每位市民僅補助一次為限。

新竹縣竹北市公所補助長輩施打帶狀疱疹病毒疫苗，今年再下修年齡至60歲，呼籲市民把握機會打疫苗申請補助，增加自我保護力。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北市公所補助長輩施打帶狀疱疹病毒疫苗，今年再下修年齡至60歲，呼籲市民把握機會打疫苗申請補助，增加自我保護力。圖／竹北市公所提供
帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，好發年齡在50歲以上，因嚴重疼痛感使長者不願活動導致肌肉萎縮，進而產生憂鬱，而有些人就算疱疹好了，疼痛感仍會持續數年。記者巫靜婷／翻攝
帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，好發年齡在50歲以上，因嚴重疼痛感使長者不願活動導致肌肉萎縮，進而產生憂鬱，而有些人就算疱疹好了，疼痛感仍會持續數年。記者巫靜婷／翻攝

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