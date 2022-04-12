竹市西大路地下道開工改建 暑假將全面封閉45天

新竹市政府投入8千多萬元，啟動西大路地下道44年來首度大規模整修，今天開工，預計今年底完工；由於西大路地下道是市區前往竹科要道之一，未來幾個月恐衍生交通黑暗期。市府指出，4月底起分階段封路施工，避開大考等時間7月中起為期45天全天候封閉，提醒民眾改走替代道路。

市府指出，西大路地下道使用率高，尖峰時段每小時汽機車流量高達2200多輛，但啟用至今44年卻沒有大規模整修。因此，市府2019年啟動規畫設計，但爭取中央補助都未果，特別感謝新竹市議會支持，今年改市府自籌8200萬元，進行大規模整修，提升用路安全與景觀。

市長林智堅今天出席開工典禮。他也談到，西大路地下道是市區連接科學園區的重要道路，不僅老舊，也出現漏水、行人空間不良等問題，此次邀請曾操刀前後站、東大路地下道的「地下道達人」雲開建築師事務所，透過設計力導入打造新城市通廊，預計年底完工。

市府工務處指出，西大路地下道長150公尺、寬14公尺，因牆面裂縫造成地下水滲漏成壁癌，且位處低窪排水不佳，人行步道常見濕滑、積水陰暗；既有格子梁結構在兩側鄰房及地下水壓等側向壓力造成隆起現象、路面柏油狀況差、加上照明不足，給人陰暗、潮濕、治安死角的印象。

44年來首度大規模改建計畫包括硬體設施加強、整體防水、增加照明設施、補強結構、修補鋼筋外露、地下道原有柵欄及淹水管制系統重建等，並將整合地下道機、車、人行道景觀，整體空間環境美化，將以溫暖明亮的木質色系，全面點亮地下道，營造新的城市景觀通廊。

由於西大路地下道往來車輛眾多，施工期間交通衝擊減輕措施如替代道路、宣導措施正在跨局處討論擬定，預計4月20日後會有更完整的道路宣導資訊發布，預計4月底展開施工；白天非交通尖峰時段，採局部封閉一個車道施工，開工與完工期間視需要夜間封閉道路施工，暑假期間則將全封閉45天，會避開大考時間。