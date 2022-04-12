突破「圍強」？戰鬥藍議員連日陪羅智強通勤 她這樣回

台北市議員羅智強爭取國民黨桃園市長參選提名，連續2天體驗桃園、台北兩地通勤，今天他從八德區公所搭統聯713到永寧捷運站，再轉搭捷運到台北市議會，過程中同黨桃園市議員朱珍瑤也陪同，這是繼議員梁為超後，第2位陪同羅智強的同黨市議員，執得注意的是2人都是「戰鬥藍」成員。對此，朱珍瑤表示，沒有支持特定的人選，只要任何人願意來取經，他們都願意提供意見。

羅智強上周宣布參選桃園市長後，儘管黨中央表示選策會已將他排除提名，但他本周仍維持參選模式，昨天先從中壢搭火車到台北市議會上班，今天再從八德出發，體驗桃北通勤族生活。羅也承諾，若自己當選桃園市長，將會在桃園市政府內成立專責的「桃園通勤優化小組」，專責聽取桃園通勤族的意見，優化桃園的通勤環境，誓言要將桃園打造為最友善的通勤城市。

朱珍瑤受訪表示，八德區近年發展快速，2016年來人口增加1萬6000人以上，尤其在八德、大湳地區都市計畫下，外來人口多，很多桃園人每天來往台北上班，因此當地極需跨桃北兩市的公車，班次要更穩定。

2位「戰鬥藍」成員接連陪同羅智強，朱珍瑤對此強調，沒有支持特定的人選，只要任何人願意來向他們取經，就是他們的榮幸，她也願意提供意見給關心八德的人，至於市長人選還是尊重議長意見，會全力支持最後出現的人。