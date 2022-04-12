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突破「圍強」？戰鬥藍議員連日陪羅智強通勤 她這樣回

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
台北市議員羅智強和桃園市議員朱珍瑤從桃園搭往新北的客運感受通勤族的辛苦。圖／取自羅智強臉書
台北市議員羅智強和桃園市議員朱珍瑤從桃園搭往新北的客運感受通勤族的辛苦。圖／取自羅智強臉書

台北市議員羅智強爭取國民黨桃園市長參選提名，連續2天體驗桃園、台北兩地通勤，今天他從八德區公所搭統聯713到永寧捷運站，再轉搭捷運到台北市議會，過程中同黨桃園市議員朱珍瑤也陪同，這是繼議員梁為超後，第2位陪同羅智強的同黨市議員，執得注意的是2人都是「戰鬥藍」成員。對此，朱珍瑤表示，沒有支持特定的人選，只要任何人願意來取經，他們都願意提供意見。

羅智強上周宣布參選桃園市長後，儘管黨中央表示選策會已將他排除提名，但他本周仍維持參選模式，昨天先從中壢搭火車到台北市議會上班，今天再從八德出發，體驗桃北通勤族生活。羅也承諾，若自己當選桃園市長，將會在桃園市政府內成立專責的「桃園通勤優化小組」，專責聽取桃園通勤族的意見，優化桃園的通勤環境，誓言要將桃園打造為最友善的通勤城市。

朱珍瑤受訪表示，八德區近年發展快速，2016年來人口增加1萬6000人以上，尤其在八德、大湳地區都市計畫下，外來人口多，很多桃園人每天來往台北上班，因此當地極需跨桃北兩市的公車，班次要更穩定。

2位「戰鬥藍」成員接連陪同羅智強，朱珍瑤對此強調，沒有支持特定的人選，只要任何人願意來向他們取經，就是他們的榮幸，她也願意提供意見給關心八德的人，至於市長人選還是尊重議長意見，會全力支持最後出現的人。

桃園 羅智強

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