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石門水庫停車電子收費優惠登記爭議 桃市府半年後檢討
桃園市石門水庫入園車輛停車費電子感應收費系統已自9日起上路，水利署北區水資源局派人連日觀察，市議員劉熒隆向市長鄭文燦反映住民權益疑慮，市政府觀光旅遊局今天上午表示，陸續收集有關住民夫妻車子登記妻子名下、住民租賃車及登記公司車等無法登記問題，納入半年後協商檢討。
市府觀旅局、水利署北區水資局實施石門水庫入園停車電子感應收費新制， 自9日上路至今第4天，觀旅局統計，免費入園停車新制登記1人限1輛汽機車，至今登記住民約2萬人，北水局副局長郭耀程說，這幾天派人實地觀察，他也親自測試，入園停車順利。觀旅局亦表示，幾天來周邊7區鄉鎮住民過卡順利。
劉熒隆表示，他碰到許多龍潭住民反映一戶多車登記妻子名下，或妻籍在外，丈夫無法申辦，或是龍潭鄉親車子登記公司名下無法申辦，限制條件影響原始權益，他向鄭文燦反映後，鄭允諾溝通維護住民權益。他建議，應由住民自選一輛汽車或機車登記，不限制名下車輛，避免影響住民原始權益。
龍潭住民劉光正表示，他夫妻戶籍在龍潭，但是車子都登己妻子名下，申辦石門水庫入園優惠以車主本人為限，變成他無法申辦登記，希望改為符合資格住戶可自選一輛汽機車，不一定要限制名下車輛，以便維護住民權益。
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