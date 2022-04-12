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桃3月2大火立委要求整合圖資系統 消防署：整合中

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾黨立委賴香伶今再追問圖資整合進度。記者翁唯真
民眾黨立委賴香伶今再追問圖資整合進度。記者翁唯真

桃園從3月以來發生美福倉儲及家樂福物流中心2場大火，昨晚又發生民宅大火，民眾黨立委賴香伶上月15日召開記者會表示，救災所需的許多資訊隸屬不同單位，而內政部長徐國勇也承諾答應1周內整合資料，今賴再追問整合進度時，消防署長蕭煥章指出，經濟部工業局已開始將整體的管線布置圖，在火警現場可以透過119派遣查詢系統取得。

賴香伶上月開記者會表示，國內的化學物品依權責交由不同的單位處理，救災現場所需平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表，而機械設備圖及管線圖，火場指揮卻看不到，無法立刻判斷現場狀況做決策。

而賴香伶今再質詢詢問進度，蕭煥章表示，經濟部工業局已開始將整體的管線布置圖，在火警現場可以透過119派遣查詢系統取得。也要求消防圖資的整合應該儘速落實，讓第一線消防弟兄取得現場的最新、最精準情況，避免傷亡。

而桃園2大倉儲的火警，防火區劃與灑水系統法規顯有缺失，導致廠房未能將火勢控制在特定防火區內。營建署表示，初步調查家樂福倉儲並沒有按照規定做好防火區劃，但有自設灑水系統，詳細的情形會在火災調查報告公告後，向大眾公告。

賴香伶最後說，家樂福倉儲旁邊的momo倉儲正在興建中，希望內政部及消防署應該要將2次的倉儲大火，找出缺失原因，並嚴格要求現在興建中及未來即將興建的倉儲，勿因小失大，才會要運用大量的社會成本彌補部分事業機關的缺失，內政部應該儘速改善。

賴香伶上月開記者會要求內政部整合圖資系統。記者翁唯真／攝影
賴香伶上月開記者會要求內政部整合圖資系統。記者翁唯真／攝影

賴香伶

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