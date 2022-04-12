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「出發．水虎號」台灣木雕協會會員聯展登場
苗栗縣文化觀光局三義木雕博物館即日至6月5日在木雕博物館一館地下室推出「出發．水虎號」台灣木雕協會會員聯展，展出作品60件，今年還規畫以「虎」為主題的創作，盼帶領大家衝破疫情期間帶來的困頓。
三義木雕館指出，台灣木雕協會由來自台灣各地的創作者組成，這次展出希望結合「火車」的概念，讓觀賞 者可從地理位置來認識全台不同地點的創作者，因此將展場結合台灣地圖，以火車環島的概念串聯創作者及作品，設計相關元素裝置搭配與布置。
會場規畫有特展區，代表水虎號的火車頭，將火車結合老虎元素，這個展區作品以與虎有關的元素創作，希望可衝破這段時間疫情帶來的困頓迷途，闖出新希望，相關訊息可上木雕館網站查詢。
文觀局表示，這次台灣木雕協會會員聯展配合展出辦理摸彩，購買木雕館門票就送摸彩券，1張門票1張摸彩券，2張門票換2張摸彩券，以此類推，但須在展場將摸彩券集滿4個章，完成台灣圖案，並至「台灣木雕協會」及「三義木雕物館臉書」按讚，即可參加摸彩，在展覽結束後將抽出40位得獎者，獎品為協會會員製作的文創商品，請勿錯失中獎機會，邀請喜愛木雕藝術的朋友大家「共下來寮」。
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