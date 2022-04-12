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新竹五峰社區活動中心剪綵 建置日照中心服務原民長者

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科12日上午到五峰鄉社區活動中心剪綵，規畫2樓日間關懷中心可提供30名長者日照服務。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科12日上午到五峰鄉社區活動中心剪綵，規畫2樓日間關懷中心可提供30名長者日照服務。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報今天移師五峰鄉公所舉辦，縣長楊文科上午會議前先剪綵啟用五峰鄉社區活動中心，不僅能提供鄉親活動使用，還設置日照中心，希望落實長照資源在地化，讓偏鄉民眾也能享受完善的社福照顧。

五峰鄉老年人口占比全鄉人口超過14%、600人，許多青年離鄉工作，使得不少長者獨居家中無人照顧，為了妥善照顧長者需求，縣府利用五峰鄉社區活動中心設日間關懷中心，預計可提供30名日照名額，讓原鄉青年不必憂心長者生活照顧。

五峰日間關懷中心利用五峰鄉社區活動中心2樓空間，規畫為社區式日照機構，過去五峰鄉雖設有照顧管理分站，讓民眾可以透過單一窗口尋求長照服務諮詢，但僅提供社區基礎照顧，如失能等級評估、居家喘息服務、交通接送等。

縣府社會處表示，五峰日間關懷中心將可提供30名長者日照服務，且長照服務的申請資格上，只要具有原住民身分，放寬至55歲以上可申請，此外也與7家居家服務機構簽訂特約，提供民眾長照服務，也設有供餐、交通接送服務。

縣府指出，五峰鄉社區活動中心除2樓為日照中心，3樓也設有圖書館，讓場館利用更多元，目前日照中心正辦理最後的輔導事宜，將在通過許可審查及特約程序後就會營運，提供五峰鄉民眾申請。

五峰鄉社區活動中心1樓設展覽空間，2樓為日照中心，3樓及4樓分別為圖書館、宿舍。記者巫鴻瑋／攝影
五峰鄉社區活動中心1樓設展覽空間，2樓為日照中心，3樓及4樓分別為圖書館、宿舍。記者巫鴻瑋／攝影

長照 老年人口

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