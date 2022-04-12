水溝變水岸綠廊 苗縣府規畫6000萬翻轉頭份市隆恩圳

苗栗縣頭份市隆恩圳兼具灌溉及生活廢水排放，老舊且不時飄散臭味，縣府委託規畫隆恩圳水岸綠廊整合建設計畫，以市區760公尺範圍，設置公園、步道及景觀池等設施，淨水讓綠水再生，創造在地水文地景。

頭份市隆恩圳水岸綠廊整合建設計畫規畫草案完成地方說明會，獲得共識，當地楊姓居民等人都表示贊同，認為頭份市發展迅速，也朝現代化城市邁進，規畫範圍就在市區精華區，相隔一條街有如不同的世界，應該盡速推動改善，提升環境品質。

縣府水利處指出，隆恩圳是頭份重要圳道，具有歷史人文重要意義，但地方生活廢水的排放，導致隆恩圳如同一般城市的水溝，居民避而遠之，縣府針對隆恩圳進行整體性的規畫，打造新興親水及休憩設施，並改善淨化水質。

委託規畫範圍鄰近頭份國中、尚順育樂廣場，四周圍繞中央路、富強二街、東民六街、中興路，面積3.7公頃，隆恩圳貫穿約760公尺，建置歷史散步道，串聯水資源教育公園、隆恩圳歷史水岸廣場、水岸公園等設施，此外，隆恩圳邊坡優化，及景觀池、生態中島等。