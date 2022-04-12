羅智強昨850公尺搭公車到火車站 綠營譏中壢人會用走的

台北市議員羅智強表態參選桃園市長，為了解桃園交通體驗通勤族辛苦，今與市議員朱珍瑤從八德區公所搭統聯713到新北市的永寧捷運站，而昨天首日體驗從中壢監理站搭公車至中壢火車站，轉搭火車至台北，讓中壢市議員擬參選人黃崇真表示，一開局就鬧了個笑話，中壢監理站出發到火車站，短短850公尺的距離，在中壢是不會有人搭公車的。

羅智強先前於桃園展開1000公里傾聽之旅，想了基層民眾心聲，歷經2度延遲最終宣布參選，展現爭取桃園市長決心，昨天為體驗通勤族辛苦，因此在黨籍市議員梁為超陪同下，從中壢監理站搭乘公車至中壢火車站，再轉乘火車北上，單趟花費1個半小時時間，羅表示，身體力行的去體會通勤族的辛苦，才能夠將心比心，提出對桃園通勤族的最好政策。

羅臉書底下留言也有許多民眾替他加油打氣，不過也有民眾指出，「監理站等車的時間已經可以走到火車站了！中壢人不會在那搭公車」；民進黨中壢市議員擬參選人黃崇真也在臉書表示，要體驗中壢人的通勤生活，只是一開局就鬧了個笑話，中壢監理站出發到火車站，短短850公尺的距離，在中壢是不會有人搭公車的；同黨的市議員陳雅倫也留言提到「一直出來搞笑捏」，讓綠營人士看了笑話。

黃崇真說，近年來，中壢卻只有工業區、移工集散地、最醜火車站等負面印象，讓身為中壢孩子的他有點感傷，隨著鐵路地化下的開工，及桃捷A21站到中壢火車站地下化工程，中壢努力取爭數十年的交通建設成果，不是一個才來走幾天、坐幾趟車的人，就可以有深刻的體會拿來說嘴；他也建議中壢現今通勤方式有非常多元選擇，台鐵、高鐵、客運、機捷都可以到達台北。