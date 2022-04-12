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鄭運鵬籲朱立倫回桃園參選 他反酸民進黨急尋空降

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園第1選區議員擬參選人凌濤今天酸，民進黨立委鄭運鵬（圖）太弱才讓民進黨急著找空降人選。本報資料照
桃園第1選區議員擬參選人凌濤今天酸，民進黨立委鄭運鵬（圖）太弱才讓民進黨急著找空降人選。本報資料照

民進黨立委鄭運鵬昨天受訪說，國民黨主席朱立倫若認為桃園非贏不可，可以自己回來桃園參選。對此，桃園第1選區議員擬參選人凌濤今天反酸，鄭運鵬太弱才讓民進黨急著找空降人選，與其跟朱立倫叫板，還不如先想辦法贏過衛福部長陳時中跟新竹市長林智堅。

提到藍營桃園市長提名亂局，鄭運鵬昨說，能理解在地民意代表不希望外來人士來競爭，但身為國民黨百年大黨主席的朱立倫，在桃園與新北都服務過，卻跟著綁在地條件，相信這是他不得服眾與沒人緣的原因；若朱立倫自己回來桃園選，相信是國民黨內最強的一棒。

凌濤今天在臉書表示，藍綠桃園市長人選討論熱烈，比起國民黨人才濟濟，在地綠委鄭運鵬屢遭質疑戰力與藍營選將都相距甚遠。

凌濤說，就是因為鄭運鵬太弱，才逼得民進黨淪落到向北尋覓陳時中、向南找尋林智堅。

凌濤說，陳時中有知名度，林智堅當過新竹市長，鄭運鵬如果連綠營黨內初選都贏不了，還敢喊話朱立倫是桃園市長最強棒？

凌濤表示，如果鄭運鵬有時間跟朱立倫叫板，還不如先想辦法贏過陳時中跟林智堅。最後他也說「國民黨今天人選太多，民進黨淪落急尋空降。」

鄭運鵬 朱立倫

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