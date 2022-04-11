以母親及岳母之名 宇鋒老總捐200萬救災車設備回饋

桃園市宇鋒電信總經理徐玉富以母親徐邱貴妹及岳母魏陳細妹名義，捐贈價值200萬元的災情勘查車1輛及消防破壞器材1批，桃園市長鄭文燦今天主持消防局內壢分隊受贈及頒贈感謝狀、表示，感謝徐玉富長期支持桃園消防，發揮回饋社會與服務的善心。

徐玉富經營宇鋒電信公司30年事業有成，他5年多前因緣投入義消工作，得知內壢消防分隊欠缺災情勘查車及消防破壞器材後決定捐贈，他說，他創業30年，妻子任勞任怨支持下，事業一路茁狀成長，他加入義消深知消防員辛勞，也為感謝母親及岳母之恩，決定以兩人名義捐贈災情災情勘查車及設備，回饋社會，提升消防戰力。