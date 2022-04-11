桃園增設中豐北交流道啟動 鄭文燦：配合南園二路打通

桃園市政府爭設國1中豐北路交流道計畫通過，為疏解國1內壢交流道交通瓶頸，市長鄭文燦今天下午前往中壢區視察進度、表示，中豐北路交流道計畫先做北向四分之三交流道，本月第4次招標若順利，即將今年動工，另配合南園二路打通至中豐北路交流道計畫正在都計變更，預計後年中動工，兩工程均預計2025完工。

中壢地區欠缺橫向道路串聯，尤其國1中壢段由於中壢巷平鎮工業區及通勤車流量太大，僅靠內壢、中壢平鎮交流道出入，尖峰幾乎天天壅塞，地方長期爭取新設交流道，初期因用地費及範圍過大不可行，市府與交通部高速公路局研擬決定第 1 期先做北向匝環道，總工程費縮減至12億多元，行政院前年8月核定通過，第 2 期南向匝道段，由交通部納入五楊高架延伸頭份段工程辦理。

鄭文燦由市議會議長邱奕勝率市議員多人前往中壢南園二路口、機捷A21環北站參與現場會勘，邱奕勝表示，南園二路打通至中豐北路計畫，將可緩衝疏散及解決新生路、環北路長期塞車，未來成為方便上中豐北路交流道的替代道路，如今都計進行，加上A21站段徵收5月啟動，將來興南國中遷校一併解決，對地方是好消息，希望市府必須按計畫如期推動，否則無法改善交通和帶動地方發展。

鄭文燦表示，為疏解內壢及中壢平鎮交流道雍塞，推動新設中豐北路交流道很久，最後才以縮小方式，將經費降至12億多元，進行北向四分之三交流道，由交通部主辦，市府目前進行用地取得和都計變更，工程經3次流標，希望本月順利第4次招標，即可日動工，預計2025年中完成。

另配合中豐北路交流道計畫，市府推動南園二路打通至中豐北路交流道計畫，目前正在進行都市計畫變更，總經費5元到位，預定都計變更後進行用地取得和設計招標，最快2024年中動工，預計2025年中完成，方便地方進出及疏解內壢、中壢平鎮交流道交通。