竹市公布輕軌最新進度 預計今年完成計畫核定

新竹市緊鄰竹科園區，但交通壅塞是不少竹科人的痛，市府力推大新竹輕軌，將在明日（12）於市議會進行專案報告，說明最新進度；交通處指出，新竹輕軌整體路網評估計畫已於去年4月8日獲交通部同意備查，市府向交通部提送可行性研究案，目前修正報告書，預計今年完成計畫核定。

市府指出，新竹科學園區有14萬就業人口進駐，市區往返園區道路長期壅塞、公車系統缺乏專用路廊，導致大眾運輸發展受限，亟需引進軌道系統，提供民眾不塞車的路廊，大眾運輸全新選擇。

市長林智堅說，感謝行政院在2017年4月獲前瞻軌道建設補助新竹輕軌計畫，過去20年4次輕軌可行性研究，代表新竹輕軌發展的必要性。

交通處表示，自1997年起，市府已5度辦理相關研究計畫，前4次計畫皆未獲中央核定。推動過程中，與各單位皆密切協調，並與新竹縣府歷經8次會議協商，大新竹輕軌整體路網去年4月獲得交通部同意備查。

新竹輕軌整體路網4條路線是以民眾交通需求進行，涵蓋新竹市區、科學園區、高鐵新竹站、竹北生活圈、竹科X基地及新竹漁港等具有發展潛力區域，全長46.3公里、51個車站。

優先路線以紅線從新竹車站出發，沿光復路穿越特2號計畫道路，銜接新安路進入科學園區、新莊車站，至高鐵新竹站，全長14公里，設置15座高架車站，完工後全日運量約12.5萬人次，預估建設經費約350.4億元，市府會與新竹科園區管理局共同向中央爭取最大補助。

新竹輕軌是國內第1條進入科學園區的輕軌，優先路線紅線連接2鐵（台鐵、高鐵），串連3學術單位（陽明交大、清大、工研院）並滿足通勤、通學、就醫、購物等4大需求。

交通處表示，新竹輕軌與六家線最大的不同是服務範圍更廣，站點可及性也比六家線高，未來也將配合公車路線調整、設置YouBike及人行道讓民眾轉乘更為便利。

新竹輕軌目前正依交通部審查意見辦理修正計畫中，將於今年上半年修正完成後提送交通部審查，並預定於今年底完成可行性研究核定。核定後市府將盡速啟動綜合規畫案，讓輕軌建設能早日成真。