新竹蛋餅比雞排貴惹議 網友嘲：新竹人都盤子？

新竹物價再次驚呆消費者，有網友在PTT發文傻眼指出在竹北買到一份70元的蛋餅，質疑竹北消費水準究竟如何，引來大批網友嘲弄「新竹人都盤子？」、「工程師們有的是錢」，還有人笑與竹北房價相比「算很便宜」；不過遭影射店家否認是他們家蛋餅，也有新竹在地民眾反嗆網友「嫌貴就不要吃」。

據了解，網友購買的70元天價蛋餅疑似出自竹北某知名網紅名店，檢視網友出示的蛋餅照，除了簡單的蔥花、蛋，並無其他配料內餡，不過該名網友指出有加10元起司，因此蛋餅原價應在60元左右。

不少網友紛紛留言稱竹科工程師收入高，連帶帶動新竹物價飛漲，繼80元滷肉飯、385元手搖飲，就連天價蛋餅都登場，嘲工程師賺錢慘被削，更有網友諷「70元蛋餅太便宜了，瞧不起工程師嗎」。

就有網友指認是在Google上有超過4顆星評鑑的蛋餅名店，還有吃過的網友表示這家蛋餅雖號稱粉漿蛋餅，但卻與南部古早味粉漿蛋餅有差距，更貼合北部人喜愛酥脆外皮的口感，尤其餅皮煎得「恰恰」，是連在地人都愛排隊的早餐選擇。

對於遭網友影射是販賣天價蛋餅，業者否認蛋餅售價超出市場價格，雖然的確有超過70元的蛋餅品項，但價格高的品項通常都加入滿滿內餡，不僅有肉又有菜，絕非是如網友Po出的單薄蛋餅照就要賣70元。

不少新竹在地民眾也質疑網友刻意渲染新竹物價高昂的情況，指出竹北許多早餐店蛋餅價格仍在25到35元之間，就算是起司蛋餅也不會超過50元，還有人反嗆嘲笑新竹人是盤子的網友「新竹人有能力消費」、「嫌貴就不要買」。