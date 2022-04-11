一區一運動中心最後拼圖 香山綜合休閒運動館今開工

新竹市香山區雖有香山綜合運動場，但缺乏室內運動空間，市府投入2.3億元興建香山綜合休閒運動館（香山國民運動中心），建物總計地下1層、地上2層，將有游泳池含兒童池、Spa池、蒸氣室、體適能中心、韻律教室與桌球室等適合全年齡的室內運動場域，於今天正式開工，同時也是「一區一運動中心」最後一塊拼圖，預計明年6月完工。

市長林智堅說，他上任前就規畫新科與竹光運動中心，唯獨香山區因人口限制未有規畫。當他上任市長後，特別拜訪時任行政院長賴清德，成功爭取體育署補助1.8億元，共投入2.3億元邀請國際知名張瑪龍陳玉霖建築師事務所，興建香山綜合休閒運動館。

教育處指出，香山綜合休閒運動館規畫1樓設大廳、游泳池（含兒童池）、Spa池、蒸氣室，2樓為桌球室、體適能中心、多功能教室、韻律教室，打造「樂齡、親子、婦女、無障礙」共融的休閒運動場館，未來將委由禾濤運動行銷有限公司營運，提供專業且多元的運動課程，並設置地下停車場。

市府指出，近年民眾運動健身需求頻率提高，為符合在地居民所需，設立香山綜合休閒運動館，是繼新科國民運動中心、竹光國民運動中心之後，帶給香山區市民全新的運動體驗。

建築師劉哲綱表示，香山綜合休閒運動館緊鄰香山行政大樓，1樓立面仿清水塗料，2樓設計流線型金屬斜格柵，斜角計算過太陽照射角度，如同漂浮在空中的金屬盒子，創造都市動態感。