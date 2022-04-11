竹監落實維護人權 安置老弱重度身障受刑人
新竹監獄今天表示，一名76歲收容人阿偉（化名）因半身癱瘓，評估符合保外醫治條件，經媒合安置機構，讓老弱受刑人在服刑期間，獲妥適醫療照顧，也落實維護人權。
新竹監獄發布新聞稿表示，收容人阿偉因腦動脈血栓導致半身癱瘓，由監獄協助取得「重度身心障礙證明」，經評估符合保外醫治條件，獄方報請法務部矯正署核准保外醫治。
不過，因阿偉單身無家屬可提供後續的照顧，基於維護受刑人基本人權及醫療權益，轉介新竹市政府社會處協助媒合安置機構，盼讓收容人在適合環境，擁有專業的醫療照護。
新竹監獄說，進入安置機構的阿偉，在機構有專業醫療資源及護理人員照顧下，更承諾接受治療復健，並遵守保外醫治和機構規範。
新竹監獄表示，為保障收容人醫療照顧，彰顯人權公義，若遇有身體狀況不適合繼續服刑的收容人，將依個案情況，依法協助報請保外醫治，讓家屬或是安置機構提供收容人較佳的養護環境，落實維護人權的理念。
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