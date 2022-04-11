下一任桃園市長 鄭文燦：相信還是民進黨籍人選

桃園市長鄭文燦今天表示，目前民進黨的選對會還未針對桃園市的徵召案進行深度討論，但民進黨過去市政經營的成果受到市民肯定，相信下一個市長人選一樣會由民進黨籍當選。

鄭文燦上午出席「鎮興里步道意象再造工程」竣工視察，以宇鋒電信有限公司捐贈桃園市政府消防局災情勘查車與消防破壞器材典禮後分別接受媒體聯訪，並回應記者詢問有關接班人選的看法。

鄭文燦表示，目前根據各種民調，民進黨領先人選有好幾名，有多人民調都是高於國民黨現任的可能人選，未來民進黨有信心推出最好、最強也最適合的人選，他也會靜待黨中央的討論跟決定。

鄭文燦說，自己沒有口袋名單，但他有信心，下一個市長一定還是民進黨籍的人選，而且會是市民會支持的人選，他會盡力輔選接班人，相信市民也會選擇一條進步的道路。

對於記者詢問，在桃園市是否有不能輸的壓力，鄭文燦表示「市政有不能輸的壓力。」