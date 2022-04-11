小龍蝦入侵新竹護城河 市府積極捕撈今年阻斷繁殖

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）去年10月在新竹市護城河現身，假日還吸引民眾聚集垂釣，颳起全民瘋釣蝦浪潮，市府出動人力進行誘捕，僅5天就捕撈3000隻以上；市府城銷處今說，去年捕撈後仍有些許「漏網之魚」的美國螯蝦，經市府人員持續巡查、捕撈，今年初護城河就已經沒再見過美國螯蝦的身影。

城市行銷處指出，美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，除了5天捕撈3000隻外，仍有些許「漏網之魚」，每次都會捕撈數十隻到接近百隻的美國螯蝦，終於在今年初成功減少美國螯蝦族群數量，維持民眾休憩的環境及當地生態，守護生態有成。

另外，城市行銷處表示，去年就陸續發現有民眾會在護城河畔垂釣捕捉美國螯蝦與各式魚類，此舉已違反「新竹市公園管理自治條例」，市府人員巡查之餘，也在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，將持續守護生態，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，將會進行勸導，無效會請警察到場進行開罰。