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桃園風箏節巨鯨風箏飛2天吸客8萬 鄭文燦：成觀光亮點

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚風箏飛舞壯觀，民眾親子席地仰望飛翔。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚風箏飛舞壯觀，民眾親子席地仰望飛翔。記者曾增勳／攝影

2022桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚風箏和特技風箏漫天飛舞之下，天空充滿驚奇，今天下午風箏節在大溪區中庄調整池景觀土丘閉幕，兩天假日大約吸引8萬人參與，市長鄭文燦說，今年風箏節鯨奇之旅，成功讓孩子體會戶外生活樂趣，將一直辦下去成為大溪觀光亮點。

今年第四屆國際風箏節延後舉辦，剛好假日天氣好，吸引大批親子和人潮前往圍觀，紐西蘭的17公尺最大抹香鯨緩 緩在低空與藍鯨等各造型鯨魚風箏飛舞，但等16公尺大翅鯨起飛時，卻無風無法飛起，讓許多孩子可惜，其他小型螃蟹、水母、魷魚等造型風箏隨風飛起，鄭文燦跑步拉風箏起飛，與小小朋友一起DIY風箏彩繪同樂，他形容天空有如「海洋樂園」壯觀。

主辦單位為讓大家享受春天放風箏魅力，在草地營造休閒旅遊、田園野餐氛圍，並將鯨奇之旅野餐墊分享民眾，讓民眾坐在土丘草地仰頭看見色彩繽紛的風箏飛翔，享受戶外郊遊樂趣，鄭文燦上前與小朋友在15公尺兒童火車及搖擺大白鵝等地景風箏合影，現場滑草坡及溜滑梯沙坑，更是吸引最多小朋友玩樂，成為小朋友的最愛，場面熱鬧。

鄭文燦表示，國際風箏節有30種造型鯨魚和特技風箏表演、風箏DIY飛翔及在地市集，是疫情後很棒的戶外活動，未來風箏節將結合大溪水與綠的休閒農業發展協會規畫韭菜節，也會舉辦大溪露營節，9月還要將地景藝術節移師中庄調整池景觀土丘舉辦，讓更多民眾看到大漢溪河階地形生態及大溪之美。

桃園國際風箏節啟用的滑草坡、溜滑梯沙坑，成為最多小朋友玩樂的最愛。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節啟用的滑草坡、溜滑梯沙坑，成為最多小朋友玩樂的最愛。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦難得興起跑步拉風箏起飛，與大小朋友共度風箏節同樂。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦難得興起跑步拉風箏起飛，與大小朋友共度風箏節同樂。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚等風箏飛舞壯觀。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚等風箏飛舞壯觀。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚風箏，吸引民眾親子圍觀拍照打卡熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園國際風箏節「鯨奇之旅」各式大型鯨魚風箏，吸引民眾親子圍觀拍照打卡熱鬧。記者曾增勳／攝影

風箏節 鄭文燦

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