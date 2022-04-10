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桃園獸醫師公會新址開張 新理事長蕭火城走馬上任
桃園市獸醫公會的桃園區延壽街舊址去年10月31日大火全毀，在市議員彭俊豪居中牽線協助，今天在中壢區舉辦公會喬遷茶會暨新任理事長交接儀式，新任理事長蕭火城表示，未來獸醫師公會將提升獸醫師會員服務品質更好，配合政府做好防疫和政令宣導，發揮社會責任。
桃園市獸醫師公會位於桃園區延壽街舊址，去年10月大火燒毀辦公室，該公會新址決定搬到中壢區環北路辦公，舉辦公會新址喬遷茶會，另合併舉辦新任理事長交接儀式，由市政府農業局長郭承泉監交，卸任理事長宋鴻海將印信交給新任理事長蕭火城接任。
蕭火城決定獸醫師公會今年延續針對高中生舉辦第2屆獸醫師訓練營隊，培訓有志從事獸醫師的學生，認識獸醫行業及生涯規畫，他表示，該公會未來重視理監事和會員權益之外，也會重視社會責任，提供獸醫會員再教育，提升醫療服務品質，協助政府針對口蹄疫、狂犬病、非洲豬瘟等重大疾病防治等政令宣導，支援海關檢疫中心檢疫動物照顧，重視動物福利。
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