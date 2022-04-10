桃園獸醫師公會新址開張 新理事長蕭火城走馬上任

桃園市獸醫公會的桃園區延壽街舊址去年10月31日大火全毀，在市議員彭俊豪居中牽線協助，今天在中壢區舉辦公會喬遷茶會暨新任理事長交接儀式，新任理事長蕭火城表示，未來獸醫師公會將提升獸醫師會員服務品質更好，配合政府做好防疫和政令宣導，發揮社會責任。

桃園市獸醫師公會位於桃園區延壽街舊址，去年10月大火燒毀辦公室，該公會新址決定搬到中壢區環北路辦公，舉辦公會新址喬遷茶會，另合併舉辦新任理事長交接儀式，由市政府農業局長郭承泉監交，卸任理事長宋鴻海將印信交給新任理事長蕭火城接任。