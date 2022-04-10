台灣桑耶寺今奠基啟建 打造全台最大藏傳佛學院

位於苗栗縣後龍鎮的台灣桑耶寺今天奠基啟建，預計以5年的時間打造全台最大藏傳佛學院，創建人蘇南嘉措仁波切期許成佛教界新地標，為台灣、為苗栗祈福，所有來到人都能歡喜自在，並培育更多的僧材。

台灣桑耶寺占地3甲，主建築1甲，依照西藏桑耶寺設計原理，內部3層樓，外觀實際樓高9層，採漢、藏、印風格，打造融合宗教、文化、藝術、學術及公益交流功能平台，並為修法、祈福等宗教活動的聖地，為台灣培育更多的僧材，成為傳統藏傳佛教在台的最大信仰中心。

今天奠基啟建，全體起立念誦八聖吉祥祈禱文、蓮花生大師七句祈請文，接著僧團灑淨儀式，持鏟動土奠基。苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦，及中華佛教會理事長淨耀法師等人到場參與見證，行政院長蘇貞昌並也贈送「樑柱永固」牌匾致賀。

台灣桑耶寺就在國道3號後龍交流道附近，北上的用路人都可以望見預定地架起的大型看板和巨大的五色風馬旗塔，8層樓高萬旗飄揚的景觀，不僅成了地標，也是打卡熱門景點，每面旗子都有佛像、經文為台灣、為苗栗加持，許多信眾在旗塔下靜思，或沿著塔邊順時間方向祈福。