想體驗公務員生活？ 新竹縣府提供大學生暑期工讀機會

新竹縣府為讓青年學子能提早接觸職場，讓暑期時間能用來培養工作技能，因此由勞工處釋出120個暑期工讀機會，讓學生能到縣府各局處和13鄉鎮市公所實習，每個月還有薪水可以領，報名到22日中午截止，縣府呼籲想體驗公務員工作的青年們絕對不能錯過。

縣府勞工處指出，今年推出的大專青年學生公部門暑期工讀計畫時間是從7月1日到8月31日止，為期2個月，可以讓學生直接到公家機關的職場體驗工作內容，每天上班時間比照公務員，工作時間8小時，實習缺分布各局處及各鄉鎮市公所，學生們可事先鎖定職缺。

今年實習同樣有薪水可領，還比去年高，從去年24K成長為每月2萬5250元，並包含勞健保及勞工退休金，不過報名條件限2021年12月31日前設籍新竹縣的大專院校學生。

為照顧弱勢朋友，勞工處表示將優先錄取身心障礙者、低收入戶、中低收入戶、原住民、獨力負擔家計之子女等，其餘名額再擴及一般身分大專青年，詳細資訊同步公告在台灣就業通、新竹縣政府全球資訊網及新竹縣政府勞工處網站。

報名時間從即日起到4月22日中午12時止，今年採2步驟報名方式，必須先完成線上登錄基本資料，再郵寄報名紙本，2步驟都完成才算報名成功，報名截止後，將於5月中旬公告審查合格名單，經抽籤決定確認名單後再公告。

對於新竹縣大專青年學生公部門暑期工讀計畫，若有相關問題，可洽勞工處勞工福利科陳小姐，電話：03-5518101分機3022。報名網址： https://forms.gle/S732XR3kasKzJnju6