桃園上月2倉儲大火 消防二大隊演練強化救災經驗

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府消防第二大隊於今日辦理物流倉儲組合搶救演練。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊於今日辦理物流倉儲組合搶救演練。圖／消防第二大隊提供

桃園上月蘆竹區美福倉儲及楊梅區家樂福物流中心大火，引發外界關注，為強化業者防火防災意識，提升初期應變能力，桃市府消防第二大隊於今日辦理物流倉儲組合搶救演練，邀請轄內大型物流倉儲業者觀摩，盼建立消防人員及業者更多防火觀念。

今演練情境為，假設場內棧板及包裝材料管理疏漏導致火災發生，火災初期由員工依照自衛消防編組任務執行通報、滅火、避難疏散等應變防止擴大延燒及人命傷亡。

因火載量龐大導致火勢延燒非常迅速，消防人員派遣具滅火優勢高效能化學車及消防機器人，高效能化學車優勢為配備有一個超大流量砲塔，每分鐘出水量可達到6000公升以上，可以在最短的時間內用大量的水壓制火勢；「消防機器人」經由遙控方式，讓配備先進儀器的機器人代替消防人員進入火災現場，並運用高流量射水砲塔執行滅火及防護任務，兼顧多面向災害搶救任務需求。

消防第二大隊長戴明杉表示，平時火災預防觀念的建立及訓練非常重要，要強化業者自衛消防編組觀念，滅火班執行滅火作業小火攻擊起火點，大火要阻隔延燒，有效防止火勢迅速延燒，及物品存放區劃和落實維護消防設備，透過這次演練來提升業者防火防災意識。

高效能化學車優勢為配備有一個超大流量砲塔，可以在最短的時間內用大量的水壓制火勢。圖／消防第二大隊提供
高效能化學車優勢為配備有一個超大流量砲塔，可以在最短的時間內用大量的水壓制火勢。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊於今日辦理物流倉儲組合搶救演練。圖／消防第二大隊提供
桃市府消防第二大隊於今日辦理物流倉儲組合搶救演練。圖／消防第二大隊提供

火災

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