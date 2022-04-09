湖口中華公園大門成垃圾山 清潔隊裝電眼派人駐點稽查

新竹縣湖口鄉中華公園長期遭沒公德心的民眾任意堆置家戶垃圾，清潔隊宣導無效，決定4月起加裝監視器、設置外語告示牌，並派員駐點嚴正執法，現在每天都能看到2名清潔隊員日夜駐守公園大門。清潔隊表示，以前都只是勸導但效果不彰，今後再有垃圾亂丟，稽查人員會破袋檢查或以車牌追人開罰。

中華公園因鄰近新竹工業區，附近又有商店街，成為民眾及移工聚會、散步聊天的好地方，但長久以來公園大門被任意堆置垃圾，湖口鄉民代表戴貴香看不下去，痛批這些人「真的沒有公德心」，不只移工在公園內飲食垃圾隨手扔，更多是台灣人會開車一大包一大包載來倒，就是看準這裡沒人管。

湖口清潔隊也發現，雖然公園附近移工比較多，但來亂丟垃圾其實有6成是本國人，其餘4成才是移工朋友，本地人常藉作息不能配合、上夜班無法趕上垃圾車，貪圖方便趁就扔在這，而移工則是因為宿舍不方便處理垃圾，剛好公園附近又是上下班交通車接送站，就有樣學樣順便把垃圾拿來丟。

原本公園大門只有1、2包垃圾，清潔隊和社區志工會幫忙收走，沒想到越來越多，只要周末公園大門就見「垃圾海」，清明連假期間更是誇張，「堆積成山」的垃圾就要蓋過一旁的車道。湖口清潔隊再三宣導無效，決定不忍了，4月5日起加裝監視器，並且天天派人駐點稽查。

清潔隊長張裕光說，經過這幾天派人駐點，有明顯嚇阻效果，但還是會有人趁人員休息時來倒垃圾，清潔隊除了會破袋檢查是否有個資，進而通知行為人7天內到案說明，也會用監視器畫面以車追人，若無正當理由堆置垃圾，就會依據《廢棄物清理法》開罰行為人6000元罰鍰。