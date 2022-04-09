桃園南崁五福宮建廟360年 編印五福宮志、南崁源始新書

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
五福宮是三級古蹟有360年歷史。圖／南崁五福宮提供
五福宮是三級古蹟有360年歷史。圖／南崁五福宮提供

桃園市內政部三級古蹟南崁五福宮至今360年歷史，為全台年代最久遠的財神廟，廟方明天舉辦慶祝建廟360周年新書發表會，廟方管委會主委陳宗賢今天下午表示，不能國無史、不能廟無志，慶祝建廟360年編印「五福宮志」及「南崁源始」兩本新書，讓後代了解廟史及南崁地方改變和文化傳承。

蘆竹南崁五福宮奉祀玄壇元帥神尊（武財神），神尊自西元1662年明末鄭成功軍隊抵台駐守南崁至今，鄭成功之子鄭經尊奉「武財神開台首」，香火鼎盛，至今保存清道光年間石造天爐等古蹟，年年舉辦古禮、中元盂蘭盆法會延續台灣古早民俗文化不墜，至今為南崁地方信仰中心及古蹟景點。

廟方將過去歷史傳承與沿革編纂記錄，由學者專家編印「五福宮志」及「南崁源始」兩本新書，明天發表會將由學者、教授分享，市長鄭文燦預定出席祝賀。

陳宗賢表示，該廟傳承360年來，一直保存文化古蹟傳承，「五福宮志」記錄該廟360年來的演變和帶來地方的文化信仰傳承，「南崁源始」記錄南崁六甲子的地方巡禮及發展由來和改變。

五福宮360周年廟慶新書「南崁源始」。圖／南崁五福宮提供
五福宮360周年廟慶新書「南崁源始」。圖／南崁五福宮提供
五福宮建廟360年廟慶新書「五福宮志」。圖／南崁五福宮提供
五福宮建廟360年廟慶新書「五福宮志」。圖／南崁五福宮提供

古蹟 信仰 鄭成功

延伸閱讀

桃園科技大廠移工染疫 勞動部發放防疫物資包

馬英九、朱立倫今同框 避談桃園市長選情

桃園+41確診！科技廠16移工爆群聚 軍營3人感染源不明

滿滿4大張！桃園公布68處「海量足跡」 含台茂購物中心、好市多

相關新聞

半世紀老橋將改建 苗縣橋梁、道路3工程獲3億經費辦理

苗栗縣政府爭取西湖鄉龍壽橋改建工程、119線道路拓寬及三義龍騰斷橋道路新建工程，最近都已獲得交通部核定納入生活圈道路交通...

桃園觀新藻礁環教場所今揭牌 解說員持續努力復育生態

桃園新屋今舉辦環教埸域30+暨觀新藻礁環敎認證揭牌活動，環保署常務副署長沈志修及桃園市長鄭文燦今出席揭牌儀式，鄭文燦表示...

桃園棕線捷運計畫改中運量 議員批變空線 看不到開工

桃園市捷運棕線穿越龜山區，通往新北市新莊區，地方傳出計畫已經跳票變成「終線」、「空線」。桃園巿府捷運工程局長陳文德說，捷...

大台中轉運中心今年中開工 地下3層地上2層114年完工

位於台中火車站西北隅的「大台中轉運中心興建工程」，因建材物價上揚，歷經5次流標，經市府與設計團隊將原水平支撐工法改為島式...

4月雪好美 竹市護城河畔、演藝廳流蘇雪白盛放

有「四月雪」美名的流蘇花花期到來，新竹市護城河畔、演藝廳前方栽種的流蘇最近「爆開」，細緻的白色花瓣綴滿枝頭，遠看猶如團團...

遺址卡桃捷綠線 藍綠喊快解決

桃園捷運綠線GC03標地下化工程因發現文化遺址，加上尚未決定文物該如何保存，導致工程延宕至今15個月。捷運工程局昨天赴議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。