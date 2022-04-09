桃園南崁五福宮建廟360年 編印五福宮志、南崁源始新書
桃園市內政部三級古蹟南崁五福宮至今360年歷史，為全台年代最久遠的財神廟，廟方明天舉辦慶祝建廟360周年新書發表會，廟方管委會主委陳宗賢今天下午表示，不能國無史、不能廟無志，慶祝建廟360年編印「五福宮志」及「南崁源始」兩本新書，讓後代了解廟史及南崁地方改變和文化傳承。
蘆竹南崁五福宮奉祀玄壇元帥神尊（武財神），神尊自西元1662年明末鄭成功軍隊抵台駐守南崁至今，鄭成功之子鄭經尊奉「武財神開台首」，香火鼎盛，至今保存清道光年間石造天爐等古蹟，年年舉辦古禮、中元盂蘭盆法會延續台灣古早民俗文化不墜，至今為南崁地方信仰中心及古蹟景點。
廟方將過去歷史傳承與沿革編纂記錄，由學者專家編印「五福宮志」及「南崁源始」兩本新書，明天發表會將由學者、教授分享，市長鄭文燦預定出席祝賀。
陳宗賢表示，該廟傳承360年來，一直保存文化古蹟傳承，「五福宮志」記錄該廟360年來的演變和帶來地方的文化信仰傳承，「南崁源始」記錄南崁六甲子的地方巡禮及發展由來和改變。
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