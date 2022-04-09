街口溪跳石區民眾闖入危險 水務局將在入口加裝鍊條

桃園大溪街口溪建造長達423公尺的生態水岸步道，而溪流內設置的跳石步道主要供巡檢使用，不過卻有遊客會好奇下去跳石區戲水，附近民眾擔心若降下大雨溪水暴漲，容易衍生危險；對此，水務局水利工程科長蘇鴻表示，目前在河岸步道及跳石區出入口已設立警告標示，近期也將會設置鍊條避免民眾進入，若有教學或清理河道需求，可申請進入。

街口溪生態水岸步道於去年8月建造，包含疏通河道、興建護岸等工程，而溪流內設置的跳石為巡檢需求，雖出入口有警告標示卻還是有遊客進入；附近居民向市議員陳治文反應相關安全問題，加上鄰近大溪國中，擔心學生誤闖，因此希望水務局能夠更有效處理。

水務局指出，為避免山區大雨造成街口溪河水暴漲造成意外，經實際考察並和地方協調最終決議故決議加裝鍊條禁止進入，若有需求單位要進入，需向水務局申請許可後，再行進入，另為維護設施安全，將定期派員巡視；而鄰近大溪國中有課程教學及里長有志工巡守隊清理河道環境等需求，後續可配合提供鑰匙進出使用。

蘇鴻也解釋，跳石主要供巡檢使用，並運用五角形混凝土或是水工構造物共構方式，並間隔40至50公分排列興建，而另項用途則是生態教育導覽時可運用，桃園的老街溪及南崁溪也有相同設計，雖然街口溪是大漢溪支流，流域面積不大，但因鄰近山區，一旦逢豪大雨，水位暴漲迅速，仍會有安全疑慮；