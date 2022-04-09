竹縣峨眉鄉公所擬拆除重建 獲營建署補助7千萬元

擁有近40年歷史的新竹縣峨眉鄉公所，因耐震係數不足、結構有安全堪憂，預計斥資1.79億元拆除重建，其中縣府補助4000萬元，並向內政部營建署前瞻基礎建設計畫爭取補助，3月初獲核定補助最高7000萬元，其餘經費則由公所自籌，公所表示，工程正在進行細部設計及工程招標作業，力拚9月底發包。

新竹縣政府民政處指出，峨眉鄉公所大樓拆除重建後，包含鄉公所、代表會、戶政事務所、調解委員會將共同進駐新辦公廳舍，而未來鄉公所原址拆除重建後，施工期間鄉公所人員將暫借鄉內老人文康中心辦公，另外縣府也會挹注專款約1900萬元負擔未來戶政事務內部新建軟硬體設施經費。

民政處也調查各鄉鎮辦公廳舍現況，了解有無重建需求，並指出「芎林鄉公所聯合辦公廳舍興建工程」，獲內政部前瞻建設計畫補助7200萬元，已於去年8月4日辦理上樑典禮，預計今年6月中旬完工。

規畫辦理中的竹東綜合行政中心，將整合竹東鎮公所及代表會、南區婦幼服務館、竹東鎮戶政事務所、竹東地政事務所、稅務局竹東分局等單位聯合進駐，並配合竹東鎮轉運站地下停車場興建，方便民眾前往洽公，竹東鎮公所已於去年度起逐年編列興建辦公廳舍經費，由縣府主辦的轉運站地下停車場興建進度也已達5成6，完工後將現新都心的新氣象。

另外，北埔鄉綜合行政中心遷建計畫，縣府已列入縣內重大建設，鄉公所已於去年4月19日與地主簽訂土地買賣契約，目前公所正在委外辦理綜合行政中心先期規畫，後續將透過縣政府爭取內政部補助。

而湖口鄉綜合行政中心的遷建，已納入縣府中程施政計畫，湖口鄉公所有償撥用王爺壟都市計畫區內的中義段地號土地，正辦理地目變更作業中。竹北市公所去年間已完成辦公廳舍耐震補強工程。