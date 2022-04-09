半世紀老橋將改建 苗縣橋梁、道路3工程獲3億經費辦理

苗栗縣政府爭取西湖鄉龍壽橋改建工程、119線道路拓寬及三義龍騰斷橋道路新建工程，最近都已獲得交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫，核定經費總計達3億261萬元，這3項工程包括老舊橋梁改建、提升道路服務品所，縣府將爭取在年底前全數發包動工。

跨越西湖溪的龍壽橋已有近50年歷史，早年因物資缺乏，全長175公尺的橋梁僅設計4公尺寬，目前老舊橋台外露，結構安全也令人憂心，地方爭取改建多年。

縣府工務處指出，「龍壽橋改建工程計畫經費達1億8957萬元 ，將由工務處執行，規畫拓寬為9公尺，可有效紓解車流壅塞，老舊橋梁改建後可保障居民及遊客更佳的通行安全。

縣道119線道路從後龍、西湖、銅鑼一路通至三義鄉，但其中銅鑼鄉雞隆派出所到玉麟橋段的道路狹窄，拓寛工程計畫經費7804萬元 ，也將由縣府工務處執行，完工後可提升銅鑼鄉119縣道在新隆地區的服務品質，並促進當地休閒觀光產業發展。

此外，三義鄉舊山線觀光資源豐富，近年並成功推出鐵道自行車的旅遊形態，吸引遊客人車湧入，但當地鄉道瓶頸路段多，鄉公所爭取從苗51-1線中山橋新闢通往龍騰斷橋的道路新建工程，經費為3500萬元，完工後可疏導現有苗49線道路交通瓶頸問題，提升觀光服務區域並帶動周邊觀光發展。