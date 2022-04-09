快訊

入境陽性率高 即起「越南所有航班」前6小時快篩報告

直播／本土確診442例再創新高、1例死亡 境外136例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

半世紀老橋將改建 苗縣橋梁、道路3工程獲3億經費辦理

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣道119線銅鑼鄉雞隆派出所到玉麟橋段的道路狹窄，拓寛工程計畫核定經費7804萬元 。圖／苗栗縣政府提供
縣道119線銅鑼鄉雞隆派出所到玉麟橋段的道路狹窄，拓寛工程計畫核定經費7804萬元 。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取西湖鄉龍壽橋改建工程、119線道路拓寬及三義龍騰斷橋道路新建工程，最近都已獲得交通部核定納入生活圈道路交通系統建設計畫，核定經費總計達3億261萬元，這3項工程包括老舊橋梁改建、提升道路服務品所，縣府將爭取在年底前全數發包動工。

跨越西湖溪的龍壽橋已有近50年歷史，早年因物資缺乏，全長175公尺的橋梁僅設計4公尺寬，目前老舊橋台外露，結構安全也令人憂心，地方爭取改建多年。

縣府工務處指出，「龍壽橋改建工程計畫經費達1億8957萬元 ，將由工務處執行，規畫拓寬為9公尺，可有效紓解車流壅塞，老舊橋梁改建後可保障居民及遊客更佳的通行安全。

縣道119線道路從後龍、西湖、銅鑼一路通至三義鄉，但其中銅鑼鄉雞隆派出所到玉麟橋段的道路狹窄，拓寛工程計畫經費7804萬元 ，也將由縣府工務處執行，完工後可提升銅鑼鄉119縣道在新隆地區的服務品質，並促進當地休閒觀光產業發展。

此外，三義鄉舊山線觀光資源豐富，近年並成功推出鐵道自行車的旅遊形態，吸引遊客人車湧入，但當地鄉道瓶頸路段多，鄉公所爭取從苗51-1線中山橋新闢通往龍騰斷橋的道路新建工程，經費為3500萬元，完工後可疏導現有苗49線道路交通瓶頸問題，提升觀光服務區域並帶動周邊觀光發展。

工務處指出，這3項工程有2項由縣府執行，1項由三義鄉公所辦理，期盼都能在今年順利發包施工，並於1至2年內完成。

三義鄉公所爭取從苗51-1線中山橋新闢通往龍騰斷橋的道路新建工程，獲核定經費3500萬元辦理。圖／苗栗縣政府提供
三義鄉公所爭取從苗51-1線中山橋新闢通往龍騰斷橋的道路新建工程，獲核定經費3500萬元辦理。圖／苗栗縣政府提供
跨越西湖溪的龍壽橋已有近50年歷史，改建工程計畫經費達1億8957萬元，規畫拓寬為9公尺。圖／苗栗縣政府提供
跨越西湖溪的龍壽橋已有近50年歷史，改建工程計畫經費達1億8957萬元，規畫拓寬為9公尺。圖／苗栗縣政府提供

斷橋 自行車

延伸閱讀

大台中轉運中心今年中開工 地下3層地上2層114年完工

苗縣今增2確診 為確診學童、老婦的家人

獨／3月密集地震132個　淡江大橋主橋墩圍堰破裂進水

改善打火兄弟執勤環境 嘉市消防二分隊新廳舍明動土

相關新聞

桃園米干節推5行程 竹市無障礙微旅行

桃園2022龍岡米干節11日登場，為期1周的活動受疫情影響，往年民眾搶破頭報名的長街宴無法舉行，潑水祈福也改為灑水洗淨儀...

半世紀老橋將改建 苗縣橋梁、道路3工程獲3億經費辦理

苗栗縣政府爭取西湖鄉龍壽橋改建工程、119線道路拓寬及三義龍騰斷橋道路新建工程，最近都已獲得交通部核定納入生活圈道路交通...

桃園觀新藻礁環教場所今揭牌 解說員持續努力復育生態

桃園新屋今舉辦環教埸域30+暨觀新藻礁環敎認證揭牌活動，環保署常務副署長沈志修及桃園市長鄭文燦今出席揭牌儀式，鄭文燦表示...

桃園棕線捷運計畫改中運量 議員批變空線 看不到開工

桃園市捷運棕線穿越龜山區，通往新北市新莊區，地方傳出計畫已經跳票變成「終線」、「空線」。桃園巿府捷運工程局長陳文德說，捷...

大台中轉運中心今年中開工 地下3層地上2層114年完工

位於台中火車站西北隅的「大台中轉運中心興建工程」，因建材物價上揚，歷經5次流標，經市府與設計團隊將原水平支撐工法改為島式...

4月雪好美 竹市護城河畔、演藝廳流蘇雪白盛放

有「四月雪」美名的流蘇花花期到來，新竹市護城河畔、演藝廳前方栽種的流蘇最近「爆開」，細緻的白色花瓣綴滿枝頭，遠看猶如團團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。