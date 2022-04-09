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桃園觀新藻礁環教場所今揭牌 解說員持續努力復育生態
桃園新屋今舉辦環教埸域30+暨觀新藻礁環敎認證揭牌活動，環保署常務副署長沈志修及桃園市長鄭文燦今出席揭牌儀式，鄭文燦表示，2014年正式劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」，並將封閉10餘年的永興垃圾掩埋場，轉型為全國第一座「藻礁生態環境教室」，也向行政院環境保護署申請「觀新藻礁」環境教育設施場所認證，去年11月正式通過認證；海岸生態解說員指出，此保護區全長4.3公里，正努力復育生態，讓大家知道藻礁的美。
鄭文燦表示，桃園市環境教育的設施場所認證，從升格前的7個到今天完成了30個，遍布山林海岸等各式環境面向，同時也透過公私部門的合作跟產業對話，結合社區跟民間的力量，讓更多的環境志工可以參與同時在這裡做生態旅遊及教育。
鄭文燦說，目前桃園海岸4大亮點、5大環境教育場域已全數成為環教場所，串聯成桃園里海環境教育廊帶，去年也設立「里海學堂」全力培育海岸環境守護能量，此次活動也特別安排海岸生態解說員、種子教師聯合授證儀式，正式成為桃園里海環境教育廊帶的前進動力。
有解說員表示，這4.3公里的觀新藻礁海岸線因有劃設保護區，相較大潭電廠那的藻礁生態保存得更加良好，不過還是跟以前沒被破壞時有落差，因此當地的居民不斷覆育，希望能讓生態更完整及多樣。
解說員說，大潭藻礁被破壞，他們也心痛，但在政治經濟的影響權衡下，也希望能將破壞減到最低，而桃園的工業區真的太多了，希望這些工業廢水不要再影響海洋生態，讓珍貴的藻礁能持續保存。
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