桃園棕線捷運計畫改中運量 議員批變空線 看不到開工

桃園市捷運棕線穿越龜山區，通往新北市新莊區，地方傳出計畫已經跳票變成「終線」、「空線」。桃園巿府捷運工程局長陳文德說，捷運棕線今年的目標就是拚綜合規畫能獲中央核定，接著才能由公共工程委員會審核經費，今年沒辦法動工。

龜山區議員陳雅倫昨天在議會質詢捷運工程局說，捷運棕線到現在還被認為在紙上作業，地方上甚至傳聞跳票，還有人戲謔稱棕線為「終」線，被終結掉，捷運棕線綜合規畫報告聽了多年，到底經過哪些改變讓工程計畫一拖再拖？她質問陳文德「棕線到底可不可以在你任內發包、動工」。

陳文德表示，當初進行可行性評估的時候，預估民國130年（2041）桃園市總人口數為220萬人，但是到今年現在為止，桃園市的人口已經達到227萬人，特別在桃園區（和龜山交界）的部分人口數增加非常多（今年3月有45萬8000多人）。

陳文德還說，捷運棕線原本規畫輕運量，但是新北市和龜山交界的捷運（萬大線）是中運量系統，桃園區這邊的捷運也是中運量系統（綠線），可能會造成「節點效應（運能、速度不及中運量影響營運）」，到時候龜山地區的民眾很難享有便利的中運量捷運。

陳雅倫表示，當初捷運棕線原本是高架輕運量，鄭文燦市長上任以後改為地下化中運量，結果計畫重送審拉長期程，雖然地下化符合地方的需求，但是改為中運量造成延宕也是事實，捷工局必須向地方簡單明瞭說明為什麼要改為中運量，不要讓跳票傳聞一直傳下去。

市議員林俐玲說，市政府當初把捷運棕線改為地下化、中運量的時候說民國113年（2024年）能通車，現在民國幾年了？又要多花多少錢，綜合規畫都沒過，豈不欺騙龜山民眾？捷運棕線成了「空線」。

陳文德強調絕非空線，一切都按照既定的行程往中央報，而且和中央充分溝通，經費增加到450多億元，主要是改為地下化中運量的緣故，到時候會到國發會爭取經費，會改為中運量主要還是人口增加的緣故，避免輕運量兩端卻是中運量龜，到時候無法銜接，龜山民眾沒有搭中運量的機會。

陳文德說明，捷運棕線6月會送交通部審議，希望年底前能和中央核定，環評的部分預計5月底會送環保署，到時候整個計畫會送國發會審議。

市議員牛煦庭指出，捷工局在議會上個會期對於捷運棕線進度給的答案，是去年3月就向中央提規畫報告，中央要求修改包括捷運機場位置和各站周邊開發效益，7月再提以後交通部通過初審，為什麼突然輕運量變中運量？

陳文德說，報告送大會審議時本來就有中運量替選方案，很多委員認為雖然是輕運量，但是要改成地下化成本變那麼高，而且全台灣沒有一個輕軌是地下化，針對審查委員的評論和考量上述人口快速增加，還有捷運是百年計畫，做下去就不能變動等原因，最後決定提出中運量的計畫，不是市政府單方面想改成中運量。

牛煦庭追問，捷運棕線是不是跳票？陳文德沒直接回答問題，強調這次送綜合規畫報告是續審，會全力爭取在年底前過關，副市長李憲明說不會跳票一切都按照期程進行，決定權在中央，「中央有問題我們就修改。」

桃園捷運棕線起點在台鐵桃園站北側中正路與復興路路口，與桃園捷運綠線G07站（台鐵桃園站共構）地下轉乘，沿復興路、萬壽路三段、二段，轉至東萬壽路銜接萬壽路一段，並續行新莊中正路至捷運新莊迴龍機廠後與捷運新蘆線及萬大線銜接，全長約11.38公里。