大台中轉運中心今年中開工 地下3層地上2層114年完工

位於台中火車站西北隅的「大台中轉運中心興建工程」，因建材物價上揚，歷經5次流標，經市府與設計團隊將原水平支撐工法改為島式工法，在原預算額19億元招標成功，今年中開工，新建地下3層、地上2層建體，預計114年完工。

台中市交通局長葉昭甫表示，之前因物價波動導致流標5次，後因應市場機制，經與設計團隊研商，將原水平支撐工法改為島式工法，將縮減預算用於其他工項調升的單價，精準掌控在原預算19億元，無增加市庫負擔，且經設計顧問公司確認，工程結構安全無虞，預定今年中正式開工。

葉昭甫指出，大台中轉運中心興建工程，北臨南京路、南至新民街、西接建國路，象徵台中門戶計畫的起航，轉運中心將為公共運輸中心樞紐，整合並銜接「台中火車站」、「捷運藍線」、「機場捷運線」、「台中轉運站」及商業開發等。

轉運中心2樓規畫立體連通平台，旅客可由此銜接到隔壁棟的台中火車站(台鐵)，縫合車站南北、人車分流，為往來旅客打造更便利的公共空間環境。

轉運中心規劃地下3層立體停車場，1層轉運中心提高市區公車與鐵路轉乘的便利性，2樓設置立體連通平台，創造行人友善空間，提供短程移動及提高大眾運輸使用率。