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4月雪好美 竹市護城河畔、演藝廳流蘇雪白盛放
有「四月雪」美名的流蘇花花期到來，新竹市護城河畔、演藝廳前方栽種的流蘇最近「爆開」，細緻的白色花瓣綴滿枝頭，遠看猶如團團白雪堆疊，春暖花開吸引不少民眾、攝影好手拍照取景，景致美不勝收。
靠近市府護城河畔的流蘇樹，最近盛開，步道旁的木棉花也同時間火紅綻放，不少民眾專程來到護城河畔欣賞浪漫花景，副市長沈慧虹也在臉書分享護城河畔流蘇盛放、傍水而美的景致，表示這2年市府也在護城河近網球場跟幸福盒子處新植流蘇，增添綠意。
不僅護城河畔的流蘇雪白綻放，來到東大路、演藝路附近的演藝廳，則有一大片流蘇海，遠看猶如團團白雪覆蓋枝頭，細看則能欣賞流蘇花瓣隨風搖曳生姿。
周末假日天氣正好，不少民眾、攝影好手都專程來拍流蘇美景，有攝影玩家分享，今年流蘇的花況不錯，剛綻放的流蘇花瓣很細緻，不過還是有部分被之前的雨勢打壞凋謝，但整體瑕不掩瑜，最推薦有小橋流水的護城河畔流蘇，美景一絕。
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