影／竹北莊敬三橋今通車 盼舒緩勝利七、八街壅塞

新竹縣政府獲內政部營建署補助，斥資3216萬餘元於竹北市莊敬三路興建跨越豆子埔溪車行景觀橋，歷時一年多時間施工，今日在縣長楊文科、立委林為洲等人見證下正式通車，工務處表示，「莊敬三橋」可銜接起勝利七街與勝利八街，解決周邊交通繞行及壅塞問題，工程於去年2月動工，盼啟用後竹北南北向路網可更完善。

新竹縣竹北市縣治二、三期重畫區人口成長快速，縣府表示，經竹北十興里、北興里地方民代倡議，縣長楊文科裁示工務處在莊敬三路跨越豆子埔溪規畫新建「莊敬三橋」，做為縣治二、三期聯絡道，也順利爭取營建署補助約2541萬元、縣府自籌約675萬元辦理，去年2月26日開工、今年3月16日完工。

工務處養護科長張淇銘指出，新闢橋梁採用單跨鋼板梁橋，建置橋面寬度為16公尺，橋長約為22.8公尺，雙向二車道配置，而梁底採豆子埔溪洪水位加高設計，以達到洪水位不溢堤效果，並於兩側各設置3.25公尺人行道，塑造出以人為本的城市空間規畫。

楊文科表示，竹北發展十分快速，莊敬三橋貫穿豆子埔溪，打通後銜接起竹北十興里、北興里，緩解勝利七街、八街交通壅塞問題，而目前縣府也啟動豆子埔溪水環境營造計畫，整治豆子埔溪，並辦理公民參與工作坊，聽取民眾意見，未來將爭取中央經費，希望將豆子埔溪翻轉成為韓國清溪川及台中柳川、綠川。

林為洲表示，莊敬三橋雖僅短短22公尺，量體雖小，但在中央與地方的合作下，解決過去莊敬三路「無尾巷」困窘，成功打通交通任督二脈，為地方帶來良好效益。