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影／竹北莊敬三橋今通車 盼舒緩勝利七、八街壅塞

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市莊敬三橋今日通車，銜接起勝利七街與勝利八街，盼解決周遭交通繞行及壅塞問題。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市莊敬三橋今日通車，銜接起勝利七街與勝利八街，盼解決周遭交通繞行及壅塞問題。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府獲內政部營建署補助，斥資3216萬餘元於竹北市莊敬三路興建跨越豆子埔溪車行景觀橋，歷時一年多時間施工，今日在縣長楊文科、立委林為洲等人見證下正式通車，工務處表示，「莊敬三橋」可銜接起勝利七街與勝利八街，解決周邊交通繞行及壅塞問題，工程於去年2月動工，盼啟用後竹北南北向路網可更完善。

新竹縣竹北市縣治二、三期重畫區人口成長快速，縣府表示，經竹北十興里、北興里地方民代倡議，縣長楊文科裁示工務處在莊敬三路跨越豆子埔溪規畫新建「莊敬三橋」，做為縣治二、三期聯絡道，也順利爭取營建署補助約2541萬元、縣府自籌約675萬元辦理，去年2月26日開工、今年3月16日完工。

工務處養護科長張淇銘指出，新闢橋梁採用單跨鋼板梁橋，建置橋面寬度為16公尺，橋長約為22.8公尺，雙向二車道配置，而梁底採豆子埔溪洪水位加高設計，以達到洪水位不溢堤效果，並於兩側各設置3.25公尺人行道，塑造出以人為本的城市空間規畫。

楊文科表示，竹北發展十分快速，莊敬三橋貫穿豆子埔溪，打通後銜接起竹北十興里、北興里，緩解勝利七街、八街交通壅塞問題，而目前縣府也啟動豆子埔溪水環境營造計畫，整治豆子埔溪，並辦理公民參與工作坊，聽取民眾意見，未來將爭取中央經費，希望將豆子埔溪翻轉成為韓國清溪川及台中柳川、綠川。

林為洲表示，莊敬三橋雖僅短短22公尺，量體雖小，但在中央與地方的合作下，解決過去莊敬三路「無尾巷」困窘，成功打通交通任督二脈，為地方帶來良好效益。

鄰近的社區大樓A+7管理委員會人員陳本康也表示，在地居民的期待下，莊敬三橋終於完工，通車後盼使地方前往竹北交流道、大遠百的道路更順暢，社區未來也將協助維護管理橋梁與周邊環境。

新竹縣竹北市莊敬三橋今日在縣長楊文科（左八）、立委林為洲（左九）、內政部營建署北區工程處處長曾正宗（左七）等人見證、剪綵後正式通車。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市莊敬三橋今日在縣長楊文科（左八）、立委林為洲（左九）、內政部營建署北區工程處處長曾正宗（左七）等人見證、剪綵後正式通車。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市莊敬三橋兩側各設置3公尺多長人行道，希望塑造出以人為本城市空間。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市莊敬三橋兩側各設置3公尺多長人行道，希望塑造出以人為本城市空間。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（中）偕立委林為洲（舉手者）、議員蔡志環（背心者）等人視察莊敬三橋與豆子埔溪。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科（中）偕立委林為洲（舉手者）、議員蔡志環（背心者）等人視察莊敬三橋與豆子埔溪。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府啟動豆子埔溪水環境營造計畫，辦理公民參與工作坊，縣長楊文科表示，未來將爭取中央經費，希望將豆子埔溪翻轉成為韓國清溪川及台中柳川、綠川。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府啟動豆子埔溪水環境營造計畫，辦理公民參與工作坊，縣長楊文科表示，未來將爭取中央經費，希望將豆子埔溪翻轉成為韓國清溪川及台中柳川、綠川。記者巫靜婷／攝影

楊文科 新竹 林為洲

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