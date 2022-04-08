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竹縣整治豆子埔溪水環境 第二次公民工作坊今登場

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣豆子埔溪預計採分期、分區整治，不僅處理水質，也期望增加民眾休憩空間。圖／新竹縣政府提供
新竹縣豆子埔溪預計採分期、分區整治，不僅處理水質，也期望增加民眾休憩空間。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為整治豆子埔溪環境，8日舉辦第二次公民工作坊，邀集約40名民眾及各級民代參加，共商如何讓豆子補溪環境整治做得更好，工務處也指出，將向中央爭取2.1億元經費，採取分期、分區整治豆子埔溪，期盼能增加民眾休憩空間、營造更好的環境。

豆子埔溪橫貫新竹縣竹北市，長期因惡臭而影響居民，110年度由縣府提撥第二預備金900萬元，委託以樂工程顧問公司，辦理「竹北市豆子埔溪水環境營造委託規畫技術服務案」，預計分上、中上、中下、下游整治。

工務處代理處長江良淵表示，為推動豆子埔溪整治，自2020年起，至今已召開6次研商會議、多次志工會議、1次公民參與活動、專題演講，以及參訪東大溪等成功案例，均邀請縣議員、豆子埔溪全線11.4公里14個里的里長共同參與，並將意見與建議納入豆子埔溪後續整體水環境規畫內。

新竹縣政府辦理「竹北市豆子埔溪水環境營造委託規劃技術服務案」，預計設置礫間處理場，可截流污水、補充基流。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府辦理「竹北市豆子埔溪水環境營造委託規劃技術服務案」，預計設置礫間處理場，可截流污水、補充基流。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為整治豆子埔溪環境，8日舉辦第二次公民工作坊，邀集約40名民眾及各級民代參加，共商如何讓豆子補溪環境整治做得更好。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為整治豆子埔溪環境，8日舉辦第二次公民工作坊，邀集約40名民眾及各級民代參加，共商如何讓豆子補溪環境整治做得更好。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市豆子埔溪預計採分期、分區整治，處理水質並打造景觀，除了解決原有問題，也期望增加民眾休憩空間。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北市豆子埔溪預計採分期、分區整治，處理水質並打造景觀，除了解決原有問題，也期望增加民眾休憩空間。圖／新竹縣政府提供

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