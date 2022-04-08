竹縣整治豆子埔溪水環境 第二次公民工作坊今登場

新竹縣政府為整治豆子埔溪環境，8日舉辦第二次公民工作坊，邀集約40名民眾及各級民代參加，共商如何讓豆子補溪環境整治做得更好，工務處也指出，將向中央爭取2.1億元經費，採取分期、分區整治豆子埔溪，期盼能增加民眾休憩空間、營造更好的環境。

豆子埔溪橫貫新竹縣竹北市，長期因惡臭而影響居民，110年度由縣府提撥第二預備金900萬元，委託以樂工程顧問公司，辦理「竹北市豆子埔溪水環境營造委託規畫技術服務案」，預計分上、中上、中下、下游整治。