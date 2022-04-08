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竹北議員補助義消研發 2神器助水帶清洗捲收更省力　

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
沉重的消防水帶必須由消防員彎腰手動清洗、捲帶，耗時耗力又容易造成職業傷害。圖／竹北消防分隊提供
沉重的消防水帶必須由消防員彎腰手動清洗、捲帶，耗時耗力又容易造成職業傷害。圖／竹北消防分隊提供

消防員在忙完滅火現場後，往往已精疲力盡，更累人工作是收拾消防裝備，尤其消防水帶髒汙，必須立即清洗晾乾收納，以備下次救災使用。不過沉重的水帶必須由消防員彎腰手動清洗、捲帶，耗時耗力又容易造成職業傷害。

新竹縣竹北義消鄭豐承與林褀證有感消防員辛勞，自製「自走式水帶沖洗器」贈送竹北分隊，能在現場快速將水帶清洗。另外身為竹北義消顧問的縣議員陳凱榮也補助10餘萬元購置5部「電動式水帶捲收機」，希望能幫助消防弟兄捲收水帶時更方便、省力。

竹北分隊義消鄭豐承、林褀證，從國外影片找到靈感，合作製作「自走式快速水帶沖洗器」，一次就可以直接清洗水帶的兩面，以一條20公尺的水帶為例，以前可能需要2至3人，花費10幾分鐘清洗，現在透過自走式快速水帶沖洗器，利用消防車水壓和水力學原理帶動水帶往前推動，一次就可以直接清洗水帶的兩面，重量輕、方便攜帶，且節省約5倍的時間。

第一大隊陳俊忠大隊長表示，消防員在忙完滅火現場後，精疲力盡，更累人的工作是收拾消防裝備，尤其水帶髒污，1條水帶重達5公斤以上，以往都是消防員手動捲帶，耗時耗力又易造成手部受傷，因此新竹縣議員陳凱榮有感消防同仁辛勞，主動補助經費購置電動水帶捲收機加入救災行列，減輕消防人員工作負擔，讓消防員在火警後收納消防水帶輕鬆有效率，更讓水帶耗損下降，水帶清洗捲收機可以放在消防車上出勤，十分便利。

消防局孫福佑局長表示，竹北義消所研發「自走式水帶沖洗器」與縣議員陳凱榮議員補助「電動式水帶捲收機」，就像水帶清洗及捲收一條龍式作業，只要單人即可完成作業的「神器」，能有效減少消防人員體力負擔，藉由竹北分隊同仁的使用評估結果，若經費許可下，也希望普及推廣至各消防分隊使用。

竹北消防分隊擁有縣議員補助購置「電動式水帶捲收機」(左上)，加上義消自製的「自走式水帶沖洗器」(左下)，讓消防水帶清洗與捲收更省力且便利。記者巫靜婷／攝影
竹北消防分隊擁有縣議員補助購置「電動式水帶捲收機」(左上)，加上義消自製的「自走式水帶沖洗器」(左下)，讓消防水帶清洗與捲收更省力且便利。記者巫靜婷／攝影
新竹縣議員陳凱榮（中）有感消防員辛勞，補助十餘萬元購置5部電動式水帶捲收機，希望能幫助消防弟兄捲收水帶時更方便、省力。圖／竹北消防分隊提供
新竹縣議員陳凱榮（中）有感消防員辛勞，補助十餘萬元購置5部電動式水帶捲收機，希望能幫助消防弟兄捲收水帶時更方便、省力。圖／竹北消防分隊提供

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